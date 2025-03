Niterói: unidade clínica no Vital Brasil terá condições de ampliar em 400% o número de exames - Luciana Carneiro

Publicado 20/03/2025 15:16

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, vistoriou, nesta quarta-feira (19), a obra do laboratório Miguelote Viana, que funciona dentro da Policlínica Sergio Arouca, no Vital Brasil. O espaço passa por ampla reforma do espaço destinado a análises clínicas e exames de média e alta complexidade de pacientes atendidos na rede municipal de Saúde.

Acompanhado da secretária municipal de saúde, Ilza Fellows, o prefeito circulou pelos dois pavimentos da unidade e anunciou aumento de 400% no número de exames após a conclusão da obra. “O laboratório Miguelote Viana é muito importante para o nosso sistema de saúde. A gente está aqui para agilizar essa obra que ficará pronta no dia 31 de março. Ao mesmo tempo, vamos aumentar a capacidade de processar os exames da nossa rede. Atualmente, nesse laboratório são 40 mil exames e vamos chegar a 200 mil por mês, para reduzir o tempo de espera na nossa rede municipal de saúde. Agradeço a todos os profissionais de saúde e vamos tornar o sistema de saúde municipal de Niterói uma referência cada vez mais forte para prestar um serviço de melhor qualidade para vocês”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Atualmente, a rede municipal de saúde possui três laboratórios: Policlínica Dr. João Vizella, no Barreto, que atende a regional Norte; e o Miguelote Viana, na Policlínica Sergio Arouca, no Vital Brasil, que atende as regiões Centro/Sul e praias da Baía. Já o Laboratório Central de Saúde Pública, da Policlínica do Largo da Batalha, atende toda a região Leste/Oceânica. "Com a reforma da estrutura do laboratório Miguelote Viana, vamos agilizar e ampliar a capacidade da rede municipal de realizar exames de média e alta complexidade e, num futuro, centralizar todos os serviços laboratoriais em uma única unidade, para que a população ganhe um serviço ainda mais eficiente", afirmou a secretária de Saúde de Niterói, Ilza Fellows.

De acordo com a chefe do laboratório, Maria Claudia Uzeda, entre os exames de média e de alta complexidade estão os de carga viral de hepatite e de HIV, tuberculose, hormônios, marcadores tumorais e vitaminas, além de toda a parte de imunologia de média complexidade.