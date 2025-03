Niterói: maternidade será uma das mais modernas do Estado do Rio - Claudio Fernandes

Niterói: maternidade será uma das mais modernas do Estado do RioClaudio Fernandes

Publicado 20/03/2025 20:42

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, visitou nesta quinta-feira (20) a Maternidade Alzira Reis, em Charitas, para acompanhar os últimos passos da reforma que entra na reta final. A unidade será inaugurada em maio, mês em se comemora o Dia das Mães. A maternidade terá sua capacidade de atendimento ampliada em mais de 30% e se tornará uma das mais modernas do Estado do Rio de Janeiro. A obra está sendo executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).



Acompanhado da primeira-dama, Fernanda Sixel Neves; da secretária de Saúde de Niterói, Ilza Fellows; da secretária da Mulher, Thaiana Ivia; do presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antônio Lourosa, e de comitiva da prefeitura, o prefeito passou por todos os setores dos dois pavimentos da maternidade, entrou nas salas de internação e espaços de atendimento, como a sala de amamentação, de parto humanizado e centro cirúrgico. “A Alzira Reis será a melhor maternidade pública municipal do Brasil. De frente para a praia de Charitas, com muita dignidade e humanidade, vamos receber as mamães e os bebês, os novos nikitinhos que vão nascer na nossa cidade. Quero agradecer aos operários e aos servidores de saúde que trabalharam muito nesses 80 dias para acelerar e intensificar essa obra para em maio, no mês das mães, inaugurar a nova maternidade municipal de Niterói”, disse o prefeito Rodrigo Neves.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, a obra está na fase dos arremates finais de acabamento, conclusão da área de subestação e a chegada e instalação de equipamentos e mobiliário. A edificação contará com um novo sistema de ar condicionado e será referência em sustentabilidade, com implementação de elevadores eficientes, iluminação natural, reuso da água da chuva, acessibilidade visual e sistema de controle por câmeras de segurança e implantação de rede de lógica integrando todos os serviços através de sistema de informação. O investimento total da obra é de R$ 27 milhões.

Ampliação da Maternidade - A maternidade contará com leitos de recuperação pós-anestésica e toda estrutura de apoio a partos cirúrgicos, assim como aos partos normais humanizados, com cinco novos ambientes planejados para a realização de pré-parto, parto e pós-parto no mesmo ambiente, além dos demais recursos de internação, com acolhimento familiar. Também ganhará uma Unidade de Cuidados Intermediários para recém-nascidos. O projeto também contempla atenção aos ambientes de acolhimento das gestantes, com salas específicas para os exames de ultrassonografia, ecocardiograma e análises clínicas; leitos de observação para avaliação da indicação de internação; além de ambientes planejados para estar de acompanhantes e para as atividades de apoio ao aleitamento.