Niterói: a equipe vascaína já iniciou sua preparação no CT Niterói, aproveitando a estrutura de alto nívelGuto Rodriguez

Publicado 20/03/2025 18:19

Niterói - O Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, ginásio da Rede Municipal de Educação de Niterói, localizado no Barreto, será palco de um grande duelo no próximo domingo (23), às 11h: a estreia do Vasco na Copa do Brasil de Futsal 2025. O Gigante da Colina enfrentará o Minas em busca do título e de uma vaga na Supercopa da modalidade.

A equipe vascaína já iniciou sua preparação no CT Niterói, aproveitando a estrutura de alto nível. No entanto, conforme determinação da Confederação Brasileira de Futsal, a partida será realizada com portões fechados, sem a presença do público.

Criado para beneficiar os mais de 30 mil estudantes da Rede Municipal de Educação, o CT é o maior projeto já realizado na cidade unindo educação e esporte. O espaço, que conta com uma quadra de dimensões oficiais e arquibancada para 2 mil pessoas, é voltado para atividades esportivas dos estudantes da Rede e os tradicionais Jogos Escolares de Niterói (JEN).

Nos últimos anos, a cidade vem investindo na infraestrutura esportiva, como o Complexo Aída dos Santos, no campus da UFF no Gragoatá; o Parque Esportivo do Caramujo; o CT Joga em Rede, e o novo Ginásio Poliesportivo da Concha Acústica, no Centro, que será concluído até o final do ano.

Para o prefeito Rodrigo Neves, esses equipamentos são um grande legado para a cidade e vão se somar aos novos projetos que serão viabilizados caso Niterói e Rio sejam escolhidas como sede conjunta do Pan 2031. "Já temos uma transformação do ponto de vista da infraestrutura esportiva, mas queremos avançar ainda mais. Vamos criar cinco ginásios educacionais olímpicos, com estrutura de ponta em cada região administrativa. Niterói vai ser um celeiro de atletas ", declarou o prefeito.

O CT Niterói Joga em Rede vem se consolidando como um dos principais espaços para o desenvolvimento do esporte e da educação na cidade. Em novembro, o centro entrou no calendário esportivo internacional ao sediar o Sul-Centro de Handebol Feminino, reunindo seleções de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru e El Salvador. O torneio foi transmitido para mais de seis países, alcançando mais de 20 mil espectadores. Além disso, o CT também recebeu o Campeonato Carioca de Handebol.

Para o secretário municipal de Educação de Niterói, Bira Marques, a realização de eventos desse porte no CT reforça o papel transformador do esporte na vida dos estudantes. “Ter o Vasco jogando aqui, assim como já recebemos competições internacionais, mostra que o CT Niterói Joga em Rede vai além de um espaço esportivo: é uma ferramenta de inspiração para nossos alunos. Por isso, a importância de desenvolver uma educação de qualidade que se alinhe aos valores do esporte. Queremos que eles vejam no esporte uma possibilidade de futuro e desenvolvimento pessoal”, destaca o secretário.