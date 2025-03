Niterói: banda Risca Faca faz show acústico na Ilha da Boa Viagem - Divulgação

Publicado 20/03/2025 15:32

Niterói - Um dos principais patrimônios históricos de Niterói, a Ilha da Boa Viagem recebe, neste final de semana, programação cultural gratuita promovida pela Fundação de Arte de Niterói.

No sábado, 22 de março, às 11h, a banda niteroiense Risca Faca apresenta seu projeto Acústico explorando a sonoridade do blues e buscando trabalhar também com improvisos, em um formato intimista. Já no domingo (23), às 11h, a contadora de histórias Michelle Bittencourt convida crianças e suas famílias para embarcar na aventura Entre Sereias e Cirandas, história repleta de diversão e encantamento.

As atividades são gratuitas e com classificação indicativa livre para todos os públicos. Confira a agenda deste final de semana:



SERVIÇO:

Sábado, 22 de março de 2025

Risca Faca Acústico

Horário: 11h



Domingo, 23 de março de 2025

Contação de História Entre Sereias e Cirandas com Michelle Bittencourt

Horário: 11h

Ilha da Boa Viagem

Praia da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem

Classificação Livre

Entrada Gratuita