Niterói: programa vai alertar as mulheres sobre prevenção, diagnóstico e tratamento Luciana Carneiro

Publicado 21/03/2025 14:45

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado (22), das 8h às 17h, o “Dia Delas”, uma ação para alertar as mulheres sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de colo do útero. A iniciativa faz parte do Programa Niterói Mulher e tem como tema o “Março Lilás”. As Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e módulos do Programa Médico de Família estarão de portas abertas para oferecer ao público feminino, entre 25 e 69 anos, exames clínicos da mama, exames preventivos (citopatológico), além de testes rápidos de Sífilis, HIV, Hepatites B e C e vacinação.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destacou a importância do Dia Delas e das ações de prevenção ao câncer. “É mais uma oportunidade para as mulheres acessarem os serviços públicos de saúde e realizarem seus exames preventivos ao câncer. Não deixe de procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para atendimento e acompanhamento médico”, explicou a secretária.

As unidades de saúde também vão promover rodas de conversa e palestras com orientações diversas sobre endometriose, planejamento familiar, métodos contraceptivos, HIV, saúde mental, além de uma apresentação especial da Orquestra da Grota. “Os serviços oferecidos serão totalmente voltados à prevenção e ao cuidado da saúde da mulher, desde o exame preventivo, agendamento de mamografias e testes rápidos até rodas de conversa educativas. Para tornar esse momento ainda mais especial, teremos a honra de contar com a apresentação da Orquestra da Grota, que se apresentará no MMF Engenho do Mato, proporcionando uma experiência única e inesquecível”, revelou a diretora-geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), Maria Célia Vasconcellos.



Programação:



Policlínica Regional do Barreto Dr. João Vizella



22/03 - Coleta do preventivo, teste de ISTs (HIV - HEP B e Sífilis), Mesa Lilás para tirar dúvidas sobre o câncer de colo do útero e endometriose e vacinação para HPV



Policlínica Regional do Largo da Batalha



22/03 - Sala de espera com o tema: “Conscientização sobre Endometriose”



26/03 - Roda de conversa: “Mulheres Vivendo com HIV”



Policlínica Regional do Fonseca Dr. Guilherme Taylor March



26/03 - Roda de conversa online: “Diálogo sobre Tuberculose: Informação e Prevenção”



27/03 - Sala de espera sobre Tuberculose



Unidade Básica de Saúde do Morro do Estado



22/03 - Palestras “Os 6 Ds da Endometriose” (9h) e “Para que serve o exame de Papanicolau” (10h)



Policlínica Regional de Itaipu



27/03 - Roda de conversa “Modificações corporais e emocionais (PEF)



28/03 - Roda de Conversa “Planejamento Familiar: funcionamento do sistema reprodutivo, prevenção do câncer de colo de útero e de pênis, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis



MMF Maravista



26/03 - Roda de conversa “Informar para transformar: meu corpo, minhas regras”



MMF Colônia



22/03 - Roda de conversa sobre saúde mental, com a participação da equipe da Saúde Mental do Ambulatório Piratininga, Redução de Danos e da Secretaria da Mulher de Niterói.



MMF Boa Vista



22/03 - Orientação sobre métodos contraceptivos



MMF Engenho do Mato



22/03 - Apresentação especial da Orquestra da Grota