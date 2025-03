Região Oceânica; Feira de Adoção de Pets no próximo dia 29 - Divulgação

Publicado 24/03/2025 15:29

Niterói - No dia 29 de março (sábado), o Shopping Multicenter Itaipu, na Região Oceânica, recebe a Feira de Adoção Pet, em parceria com o Grupo Adotar é o Bicho e a Universidade Salgado de Oliveira. O evento acontece no hall de acesso à instituição, no 2º piso do shopping, das 15h às 18h, e tem como principal objetivo encontrar lares amorosos para cães e gatos que aguardam por uma nova família.

Mais do que incentivar a adoção responsável, a feira também reforça a importância dos cuidados com os animais. No local, veterinários e voluntários estarão à disposição para tirar dúvidas e orientar os visitantes sobre a posse responsável, o processo de adaptação dos pets ao novo lar e os principais cuidados com a saúde e o bem-estar dos animais.

Março, Mês das Mulheres, também é um momento para reconhecer a forte atuação feminina na causa animal. A médica veterinária e coordenadora do projeto, Fernanda Campista, destaca essa conexão: ‘Iniciei no projeto como voluntária, pois já realizava resgates e promovia adoções. Com o tempo, assumi a coordenação da campanha. A proteção animal é um campo em que as mulheres se destacam, talvez por nossa sensibilidade e empatia com os animais, características essenciais para esse trabalho". Para quem deseja transformar a vida de um bichinho e ganhar um novo companheiro, essa é a oportunidade perfeita para adotar com responsabilidade e amor.



Serviço:



Data: 29 de março (sábado)

Horário: 15h às 18h

Local: Hall de acesso à Universidade Salgado de Oliveira – 2º piso do Shopping

Multicenter Itaipu