Os Lobos: homenagem ao Raul Seixas no palco do Theatro Municipal de Niterói - Divulgação

Publicado 24/07/2025 15:08

Niterói - Uma homenagem aos oitenta anos do 'maluco beleza' é o que prometem os músicos integrantes da banda Os Lobos, que vão fazer uma única apresentação no Theatro Municipal para relembrar o repertório do grande roqueiro e bruxo da música brasileira, Raul Seixas. O show será no sábado, dia 2 de agosto, às 19 horas.

Os Lobos é uma banda brasileira de rock psicodélico formada em Niterói na década de 1960. Eles ganharam destaque ao participar do VII Festival Internacional da Canção (TV Globo) interpretando as primeiras musicas do então cantor e compositor desconhecido Raul Seixas. O baiano cantou Let Me Sing Let Me Sing, e a banda de Niterói defendeu a música Eu Sou Eu Nicuri é o Diabo -- ambas gravações raras até hoje, apenas inseridas no long play do festival, lançado na época pela gravadora Som Livre. Os Lobos também tiveram músicas incluídas em novelas e filmes.

A banda teve uma formação inicial com forte influência psicodélica e experimental. O álbum Miragem (Top Tape) foi relançado em 1991 e inclui a música título, que foi tema do casal de protagonistas do filme '1972', de José Emílio Rondeau e Ana Maria Bahiana; também no álbum estão os registros originais de faixas como Fanny, Santa Teresa e Pasta Dental Sabor Chicletes. A música Na Sombra da Amendoeira foi incluída na trilha sonora da novela O Espigão, exibida pela Rede Globo em 1974. Já a canção O Homem de Neandertal, também do disco de estreia de Os Lobos, foi gravada também no primeiro disco solo de Ney Matogrosso e tornou-se conhecida nacionalmente. Os Lobos é um conjunto musical mencionado em livros como 'Histórias secretas do rock brasileiro' e 'Lindo sonho delirante', que abordam a história do rock psicodélico no Brasil.



Em 2017 a banda retornou aos palcos, com um show no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, com a participação de Dalto, Byafra e Marcos Sabino. A formação atual da banda conta com Cássio Tucunduva, Tavinho Torreão, João Carlos Pinaud, Daniel Bessa, Letícia Barbarella e Felipe Ferreira. Os Lobos pretendem reviver a atmosfera da sua música psicodélica num show tributo vibrante, relembrando o mestre Raul Seixas e não vão faltar sucessos do mago roqueiro no repertório, além de clássicos do rock nacional e internacional que marcaram época.

SERVIÇO:

Evento: Os Lobos tocam Raul | Uma homenagem aos 80 anos do Maluco Beleza

Data: Sábado, 02 de agosto

Horário: 19 horas

Preço: R$ 50,00

Duração: 140 minutos

Classificação indicativa: Livre