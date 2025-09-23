Niterói: David Brazil veio ao evento corar a amiga Vanessa Rangelli como Rainha da Acadêmicos de Niterói - S1 Fotografia

Publicado 23/09/2025 07:17

Niterói - Dando início oficialmente ao seu reinado, Vanessa Rangeli foi coroada como nova rainha de bateria da escola, neste domingo (21). Ela terá a missão de reinar à frente da Cadência de Niterói, comandada pelo mestre Branco Ribeiro, em sua estreia no posto na escola que abrirá os desfiles do Grupo Especial no carnaval de 2026.

O evento reuniu convidados ilustres, amigos e familiares no camarote da rainha, que não conteve a emoção ao receber a coroa. Vanessa foi coroada pelo apresentador David Brazil seu amigo pessoal, que abrilhantou ainda mais a celebração. Na ocasião, recebeu a faixa das mãos da primeira-dama da escola, Amanda Palhares, e flores da filha, Sarah, gesto que simbolizou a força dos laços familiares em um dos momentos mais marcantes da noite. Andreia Silva, sobrinha de Lula (homenageado com o samba enredo da escola) e filha do irmão de Lula, Vavá, esteve presente prestigiando o evento.

Para o grande dia, a nova Vanessa apostou em dois figurinos assinados pelo estilista Felipe Rangel. Em discurso emocionado, Vanessa fez questão de exaltar a importância do protagonismo feminino e de dedicar sua conquista às mulheres que, muitas vezes, são silenciadas pela sociedade.

“Vivi um dia memorável e histórico. Ser coroada rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói é carregar uma coroa que não é só minha, são de todas as mulheres que são deixadas de lado, que a sociedade tenta apagá-las. Viver esse dia junto aos meus familiares e amigos foi emocionante demais, é uma trajetória que está apenas começando e que seja de muitos e muitos anos”, declarou.