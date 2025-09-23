Niterói: David Brazil veio ao evento corar a amiga Vanessa Rangelli como Rainha da Acadêmicos de NiteróiS1 Fotografia
Vanessa Rangeli é coroada rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói
Evento teve a participação de David Brazil e parentes do homenageado do samba enredo, o Presidente Lula
Alex Rocha Trio é a atração do Jazz na Laje
Evento gratuito acontece no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, dentro do Campo de São Bento
Museu Janete Costa tem programação para a Primavera dos Museus
Em Niterói, evento conta com o apoio da Fundação de Arte de Niterói
Clássicos de Câmara apresenta Duo Kristina Augustin e Luiz Mello
Instrumentistas apostam na recriação do repertório barroco
Ciclo de Leituras Encenadas apresenta Ouça, de Isaac Bardavid
Espetáculo lança um olhar crítico e sensível sobre a solidão contemporânea
Companhia de Limpeza de Niterói celebrou o Dia da Árvore
Evento aconteceu na Praia de Icaraí e deu boas-vindas à primavera
