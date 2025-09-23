Niterói: Circuito do Choro acontece no Centro Cultural Paschoal Carlos MagnoDivulgação
O Grupo Café Brasil é um típico regional de choro composto por Paulinho Bandolim (bandolim), Leo Fernandes (violão de 7 cordas), Felipe Reis (violão de 6 cordas), Phelipe Ornellas (cavaquinho) e Diogo Barreto (pandeiro). Buscando valorizar a essência do gênero, o Café Brasil realiza um trabalho conjunto na concepção dos arranjos, inspirados pelos antigos regionais, principalmente o conjunto Época de Ouro, maior referência para o grupo.
O próprio nome do grupo é uma citação a dois discos lançados pelo Época de Ouro, Café Brasil 1 e 2. O conjunto Época de Ouro foi fundado por Jacob do Bandolim, através do qual alcançou popularidade.
Em abril de 2013, o grupo Café Brasil lançou o seu primeiro disco - "Em Terra de Arariboia"- pelo selo Niterói Discos, da Fundação de Arte de Niterói. Com direção musical de Ronaldo do Bandolim, o disco é uma homenagem à cidade natal do conjunto, sendo todas as composições obras de compositores ligados à cidade, a maioria delas inéditas.
Café Brasil no Circuito do Choro
Data: Domingo, 28 de setembro de 2025
Horário: 10 horas
Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno
Endereço: Campo de São Bento, entrada lateral pela rua Lopes Trovão
