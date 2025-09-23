Niterói: Francisco Martins lança livro na Biblioteca Parque - Vinicius Vieira

Niterói - O artista e professor Francisco Martins lançará o livro Quem precisa de etiqueta? (Serpentine Editorial), no dia 30 de setembro, na nonagenária Biblioteca Parque de Niterói, reaberta em fevereiro deste ano após reforma.

A obra lançada desconstrói a visão engessada sobre etiqueta social e mostra, de forma simples e prática, como pequenas atitudes podem abrir portas e gerar destaque em diferentes situações. O evento contará com workshop exclusivo, aula especial do autor e outros artistas, além da sessão de autógrafos e coquetel.



“O workshop irei falar de minha trajetória, apresentar dicas e simular editorial de moda ao vivo! Teremos o Paulo Robert, visagista profissional de beleza preparando a beleza de duas modelos, que irão usar looks do Atelier OMG com joias da designer Priscila Cabral. E Mônica Bretanha irá fazer consultoria de imagem e estilo. Em seguida autografo o livro e um delicioso coquetel da Bruna Martins da Bom Paladar Eventos”, conta Francisco.



Para quem nunca teve contato direto com regras formais de comportamento, o livro se revela como um guia acessível e didático. Escrito em linguagem clara, o livro apresenta recomendações que vão muito além da teoria, oferecendo ao leitor ferramentas aplicáveis no cotidiano; seja em eventos sociais, no ambiente de trabalho ou até mesmo em encontros casuais.



“A etiqueta é igual a moda a cada temporada apresenta suas tendências. Percebi que a etiqueta com a evolução das novas gerações e com o avanço da tecnologia também deveria passar por esse processo de modernidade. A ética e as regras comportamentais, tanto no pessoal, no profissional, na mesa e na internet precisavam passar por esse processo de inovação com uma linguagem atual para que sejam usufruídas no seu cotidiano por todos nós”, explica Francisco Martins.



Em sua trajetória, Martins não se limita a transmitir conhecimento, ele também transforma vidas em questão de segundos. Com a experiência de quem alia sensibilidade artística à prática pedagógica, Francisco conduz o leitor por um caminho de autoconhecimento e aprimoramento pessoal. O resultado é uma leitura envolvente, capaz de mudar percepções e gerar impacto imediato na forma como nos apresentamos ao mundo.

Sobre o Livro:



Quem precisa de etiqueta?

Autor: Francisco Martins

Serpentine Editorial

Sinopse: Um guia acessível e didático. Escrito em linguagem clara, o livro apresenta recomendações que vão muito além da teoria, oferecendo ao leitor ferramentas aplicáveis no cotidiano; seja em eventos sociais, no ambiente de trabalho ou até mesmo em encontros casuais.

Número de páginas: 98

Valor: R$ 50,00



SERVIÇO:



Lançamento ““Quem precisa de etiqueta?” de Francisco Martins

Data: 30 de setembro de 2025

Hora:13h às 16h30

Local: Biblioteca Parque de Niterói – RJ (Praça da República, S/N - Centro, Niterói)

Atividades: Workshop, aula com Francisco Martins, sessão de autógrafos e coquetel de lançamento

