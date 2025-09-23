Niterói: Francisco Martins lança livro na Biblioteca ParqueVinicius Vieira
“O workshop irei falar de minha trajetória, apresentar dicas e simular editorial de moda ao vivo! Teremos o Paulo Robert, visagista profissional de beleza preparando a beleza de duas modelos, que irão usar looks do Atelier OMG com joias da designer Priscila Cabral. E Mônica Bretanha irá fazer consultoria de imagem e estilo. Em seguida autografo o livro e um delicioso coquetel da Bruna Martins da Bom Paladar Eventos”, conta Francisco.
Para quem nunca teve contato direto com regras formais de comportamento, o livro se revela como um guia acessível e didático. Escrito em linguagem clara, o livro apresenta recomendações que vão muito além da teoria, oferecendo ao leitor ferramentas aplicáveis no cotidiano; seja em eventos sociais, no ambiente de trabalho ou até mesmo em encontros casuais.
“A etiqueta é igual a moda a cada temporada apresenta suas tendências. Percebi que a etiqueta com a evolução das novas gerações e com o avanço da tecnologia também deveria passar por esse processo de modernidade. A ética e as regras comportamentais, tanto no pessoal, no profissional, na mesa e na internet precisavam passar por esse processo de inovação com uma linguagem atual para que sejam usufruídas no seu cotidiano por todos nós”, explica Francisco Martins.
Em sua trajetória, Martins não se limita a transmitir conhecimento, ele também transforma vidas em questão de segundos. Com a experiência de quem alia sensibilidade artística à prática pedagógica, Francisco conduz o leitor por um caminho de autoconhecimento e aprimoramento pessoal. O resultado é uma leitura envolvente, capaz de mudar percepções e gerar impacto imediato na forma como nos apresentamos ao mundo.
Quem precisa de etiqueta?
Autor: Francisco Martins
Serpentine Editorial
Número de páginas: 98
Valor: R$ 50,00
SERVIÇO:
Lançamento ““Quem precisa de etiqueta?” de Francisco Martins
Data: 30 de setembro de 2025
Hora:13h às 16h30
Local: Biblioteca Parque de Niterói – RJ (Praça da República, S/N - Centro, Niterói)
Atividades: Workshop, aula com Francisco Martins, sessão de autógrafos e coquetel de lançamento
