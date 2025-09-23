Dadinho Amostrado: prato do Festival de Bar em BarDivulgação

Niterói - No próximo dia 26/09 a Abrasel Leste Fluminense RJ vai abrir as inscrições para empresários que quiserem participar do Festival Bar em Bar 2025. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial (barembar.com.br) até dia 10/10 e o projeto celebra a diversidade dos sabores brasileiros, a criatividade aplicada à gastronomia e o papel dos bares como espaços de encontro e cultura.

O festival acontece entre os dias 30/10 e 16/11, período em que o público poderá desfrutar de uma seleção de petiscos em seus bares favoritos nas cidades de Niterói, São Gonçalo e Região dos Lagos.

Com o tema “A cidade inteira cabe no bar”, a edição deste ano convida os estabelecimentos a criarem experiências que reflitam a identidade local, valorizem ingredientes regionais e aproximem ainda mais o público. O festival também contribui para dar visibilidade aos negócios participantes por meio de uma campanha nacional de divulgação.

José Eduardo Camargo, líder de Conteúdo, Comunicação e Inteligência da Abrasel, explica que o evento é uma oportunidade para negócios com diferentes perfis. ”A participação é aberta a bares de todos os portes e estilos, e cada estabelecimento pode inscrever um petisco especial para representar sua casa durante o festival. É uma oportunidade que agrega ao negócio, seja pelo alcance do público ou pela possibilidade de impulsionar o faturamento durante os dias de evento”, explicou.

Mais informações estão disponíveis no site do evento: http://barembar.com.br
 
 