Dadinho Amostrado: prato do Festival de Bar em Bar
O festival acontece entre os dias 30/10 e 16/11, período em que o público poderá desfrutar de uma seleção de petiscos em seus bares favoritos nas cidades de Niterói, São Gonçalo e Região dos Lagos.
Com o tema “A cidade inteira cabe no bar”, a edição deste ano convida os estabelecimentos a criarem experiências que reflitam a identidade local, valorizem ingredientes regionais e aproximem ainda mais o público. O festival também contribui para dar visibilidade aos negócios participantes por meio de uma campanha nacional de divulgação.
José Eduardo Camargo, líder de Conteúdo, Comunicação e Inteligência da Abrasel, explica que o evento é uma oportunidade para negócios com diferentes perfis. ”A participação é aberta a bares de todos os portes e estilos, e cada estabelecimento pode inscrever um petisco especial para representar sua casa durante o festival. É uma oportunidade que agrega ao negócio, seja pelo alcance do público ou pela possibilidade de impulsionar o faturamento durante os dias de evento”, explicou.
Mais informações estão disponíveis no site do evento: http://barembar.com.br
