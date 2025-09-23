Niterói - "Valerie Lu canta 100 anos de canções francesas" é o espetáculo que a cantora francesa, radicada em Niterói, vai apresentar na sexta-feira, 26 de setembro, às 20h, na Sala Nelson Pereira dos Santos.
Com participação especial do cantor e compositor Marcus Lima, a cantora vai mostrar canções que marcaram época com romantismo e sedução, de ícones como Edith Piaf ('La vie en rose'), Charles Aznavour ('La Bohême'), Charles Trenet ('Que reste-t-il de nos amours') e Yves Montand ('Les feuilles mortes').
A canção francesa tem impacto internacional significativo, inspira e influencia a cena musical global. Eclética e com características próprias, a canção francesa envolve diversos estilos e influências culturais. Tendo sido formada por grandes sucessos no café-concerto e no cabaré, a música francesa se reinventou ao longo desses 100 últimos anos, com novos ritmos e nomes de peso, como Serge Gainsbourg e Françoise Hardy.
SOBRE VALERIE LOU
Nascida em Montmartre, cartão postal da cidade de Paris, Valerie Lu, foi nadadora da seleção francesa, mas desde sempre, apaixonada por música. Assim, se tornou cantora/compositora profissional. Com sua energia e sua curiosidade, Valerie Lu, que chegou no Brasil, em 1987, se apresenta em diversas casas de shows na Europa, pelas Américas mas foi no Brasil, que construiu grande parte da sua carreira participando de programas de rádios e TV e tendo a oportunidade de mostrar seu talento, quando convidada a fazer abertura e participações de espetáculos de artistas como Ângela RôRô, Sivuca, Hermeto Pascoal, Leny Andrade, Arthur Maia. Valerie Lu, na França, se apresentou em salas parisienses como: La Scène Bastille, Le Carreau du Temple, Le Blue Note, Divan du Monde, Cabaret Sauvage e em diversos festivais franceses e internacionais. Gravou seu primeiro CD (autoral) Brazil Confidencial. Em 2017 lançou o álbum "Saudade mon amour" com o duo de Mart'nalia na música "Nem vem que não tem/Tu veux ou tu veux pas" que entrou na novela "O tempo não para" e com participações de Arthur Maia, Toninho Horta entre outros. Desde 2018, Valerie Lu integra o grupo Chansong (com Marcelo Ferreira, Kiko Continentino e Lucynha Lima), fazendo homenagem a Tom Jobim e Michel Legrand com convidados como Paulo Jobim, Jane Duboc, entre outros.
SERVIÇO:
Valerie Lu canta 100 anos de canções francesas Data: Sexta-feira, 26 de setembro de 2025 Horário: 20h Duração: 80 min Classificação indicativa: Livre Entrada gratuita com distribuição de ingressos 2h antes do início do espetáculo Local: Sala Nelson Pereira dos Santos Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, Niterói
