Niterói - No sábado, 27 de setembro, às 11h, a varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno recebe mais uma edição do projeto Contos na Varanda com o espetáculo Hora da Leitura, uma atividade lúdica que utiliza a arte de narrar histórias para promover o encantamento pela leitura, fortalecer vínculos afetivos e incentivar o desenvolvimento da linguagem e da criatividade.
O evento tem como objetivo incentivar o hábito da leitura entre crianças e jovens por meio da contação de histórias em praças, escolas e eventos culturais.
SERVIÇO:
Contos na Varanda: Mundaréu de Histórias Data: Sábado, 27 de setembro de 2025 Horário: 11h Classificação indicativa: Livre Entrada Gratuita Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno - Varanda Endereço: Campo de São Bento, entrada lateral pela Lopes Trovão - Icaraí
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.