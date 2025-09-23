Niterói: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, tem atividade cultural na varanda - Divulgação

Niterói: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, tem atividade cultural na varandaDivulgação

Publicado 23/09/2025 18:00

Niterói - No sábado, 27 de setembro, às 11h, a varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno recebe mais uma edição do projeto Contos na Varanda com o espetáculo Hora da Leitura, uma atividade lúdica que utiliza a arte de narrar histórias para promover o encantamento pela leitura, fortalecer vínculos afetivos e incentivar o desenvolvimento da linguagem e da criatividade.

O evento tem como objetivo incentivar o hábito da leitura entre crianças e jovens por meio da contação de histórias em praças, escolas e eventos culturais.



SERVIÇO:



Contos na Varanda: Mundaréu de Histórias

Data: Sábado, 27 de setembro de 2025

Horário: 11h

Classificação indicativa: Livre

Entrada Gratuita

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno - Varanda

Endereço: Campo de São Bento, entrada lateral pela Lopes Trovão - Icaraí

