Niterói: nova etapa oferece 180 vagas gratuitas em cursos de formação profissional, com auxílio-transporte e parceria com o Senac RJ
Nesta edição, além da formação profissional, os alunos matriculados também terão ajuda de custo para transporte, o que possibilita melhores condições de permanência durante o curso.
“O Programa Qualificar é uma oportunidade real de inclusão e resgate da cidadania para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Nesta terceira fase do Programa Qualificar, renovamos o compromisso em capacitar profissionais que atendam às demandas do mercado de trabalho”, pontuou o diretor regional do Senac RJ, Sérgio Ribeiro.
Os cursos oferecidos são: Informática Fundamental, Inteligência Artificial – Muito além do prompt, Recepção de Atendimento Médico Veterinário e Rotinas Administrativas de Estoque e Compras.
Para o curso de Recepção de Atendimento Médico Veterinário é necessário ter Ensino Fundamental I completo (1ª a 5ª série). Para Rotinas Administrativas de Estoque e Compras é necessário ter Ensino Fundamental II completo (6ª a 9ª série). Para os cursos de Informática Fundamental e Inteligência Artificial não há pré-requisitos de escolaridade. As aulas serão realizadas na unidade do Senac RJ, em Niterói, nos turnos da manhã e da tarde, com encontros presenciais duas vezes por semana. Os candidatos pré-selecionados serão notificados diretamente por e-mail com orientações sobre o processo de matrícula. Para a matrícula, deverão apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade (quando necessário). O cronograma de matrícula e início das aulas será informado aos alunos pré-selecionados.
Terceira fase do Programa Qualificar
Período de inscrição: 23 a 26 de setembro
Link para inscrição: https://www.sempas.niteroi.rj.gov.br/qualificar-de-reinsercao-profissional
