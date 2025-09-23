Niterói: nova etapa oferece 180 vagas gratuitas em cursos de formação profissional, com auxílio-transporte e parceria com o Senac RJ - Divulgação

Niterói: nova etapa oferece 180 vagas gratuitas em cursos de formação profissional, com auxílio-transporte e parceria com o Senac RJDivulgação

Publicado 23/09/2025 18:05

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Participação Social, está lançando a terceira fase do Programa Qualificar. A iniciativa é voltada à formação profissional e cidadã para a população em geral e contará, nesta edição, com 180 vagas gratuitas em parceria com o Senac RJ. As inscrições vão acontecer nesta semana, entre os dias 23 e 26 de setembro, exclusivamente online, através do link: https://www.sempas.niteroi.rj.gov.br/qualificar-de-reinsercao-profissional

“O Programa Qualificar reafirma o compromisso da Prefeitura de Niterói em investir na capacitação da população e na promoção da inclusão social”, destacou o secretário municipal de Participação Social, Octávio Ribeiro.



Nesta edição, além da formação profissional, os alunos matriculados também terão ajuda de custo para transporte, o que possibilita melhores condições de permanência durante o curso.



“O Programa Qualificar é uma oportunidade real de inclusão e resgate da cidadania para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Nesta terceira fase do Programa Qualificar, renovamos o compromisso em capacitar profissionais que atendam às demandas do mercado de trabalho”, pontuou o diretor regional do Senac RJ, Sérgio Ribeiro.



Os cursos oferecidos são: Informática Fundamental, Inteligência Artificial – Muito além do prompt, Recepção de Atendimento Médico Veterinário e Rotinas Administrativas de Estoque e Compras.



Para o curso de Recepção de Atendimento Médico Veterinário é necessário ter Ensino Fundamental I completo (1ª a 5ª série). Para Rotinas Administrativas de Estoque e Compras é necessário ter Ensino Fundamental II completo (6ª a 9ª série). Para os cursos de Informática Fundamental e Inteligência Artificial não há pré-requisitos de escolaridade. As aulas serão realizadas na unidade do Senac RJ, em Niterói, nos turnos da manhã e da tarde, com encontros presenciais duas vezes por semana. Os candidatos pré-selecionados serão notificados diretamente por e-mail com orientações sobre o processo de matrícula. Para a matrícula, deverão apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade (quando necessário). O cronograma de matrícula e início das aulas será informado aos alunos pré-selecionados.