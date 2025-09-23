Niterói: evento de música instrumental acontece no Theatro Municipal - Divulgação

Publicado 23/09/2025 18:09

Niterói - Como parte do projeto Setembro Instrumental, o Theatro Municipal de Niterói recebe, na sexta-feira, 26, e no sábado, 27, os baixistas Michel Barcellos e Daniel Cahon, que sobem ao palco do centenário teatro com diversos convidados pra lá de especiais. O evento, gratuito, promete levar ao público o melhor da música instrumental de Niterói.



Na sexta, 26, às 19h, Michel Barcellos convida a Orquestra de Sopros do Rio de Janeiro; o saxofonista Marcelo Martins; o guitarrista e bandolinista Sérgio Chiavazzoli; e a cantora Taryn.



Michel Barcellos é natural de Niterói e é baixista, compositor e produtor musical. Começou seu interesse pela música com 14 anos e com 15 fez o curso de violão clássico e teoria musical na UFF. Aos 17 anos veio seu interesse pelo baixo, quando precisou substituir o baixista de sua igreja. Michel é também um dos instrumentistas revelados pelo músico Arthur Maia. Com anos de experiência na música, Michel teve a oportunidade de tocar em várias bandas e projetos. Desde 2023 vem apresentando seu trabalho de música instrumental em vários Festivais de Jazz e Workshops pelo Brasil.



No sábado, Dia 27, Daniel Cahon convida os guitarristas Mauro Costa Jr e Fernando Caneca; o tecladista Marcos Nimrichter; o saxofonista e flautista Marcelo Bernardes; o percussionista Gabriel Policarpo; e a cantora e compositora Nathy Cristo.



Daniel Cahon é instrumentista, produtor, arranjador e compositor. Formado em Produção Fonográfica pela UNESA, acompanha cantores, músicos e bandas da música popular, além da Orquestra de Dallas (EUA), em apresentação exclusiva no Brasil, em 2009. Em dez anos de carreira, já trabalhou ao lado de grandes nomes da música brasileira como Baby do Brasil, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elza Soares, Ivete Sangalo, Mart'nália, Roberto Menescal, Sandra de Sá e outros. Atualmente, além de apresentar seu show instrumental, produz e acompanha no contrabaixo as cantoras Cátia de França e Claudia Foureaux e com o pianista alemão Werner Driesen.



SERVIÇO:



Setembro Instrumental



Michel Barcellos e Orquestra de Sopros do Rio de Janeiro

Data: Sexta-feira, 26 de setembro de 2025

Horário: 19h



Daniel Cahon e convidados

Data: Sábado, 27 de setembro de 2025

Horário: 19h



Classificação indicativa: Livre

Eventos Gratuitos

Retirada de 1 ingresso por pessoa na bilheteria, 1h antes do início do espetáculo

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói

