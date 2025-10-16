Niterói: doação de sangue no shopping Multicenter, em Itaipu - Divulgação

Niterói - Nos dias 16 e 17 de outubro (quinta e sexta-feira), o Shopping Multicenter Itaipu, em parceria com o GSH Banco de Sangue Serum, promove uma grande mobilização para doação de sangue, facilitando o acesso da população da Região Oceânica de Niterói a um posto de coleta próximo e acessível.

A estrutura será montada no auditório da administração do shopping e funcionará das 10h às 18h, seguindo todos os protocolos de segurança. A campanha tem como objetivo ampliar o número de doações e reforçar os estoques do Banco de Sangue, que atualmente enfrentam uma queda de até 75%. A expectativa é receber cerca de 300 doações nos dois dias de mobilização.



A iniciativa dá continuidade a uma parceria de sucesso entre o Multicenter e o GSH. Na última campanha, realizada em julho deste ano, o shopping registrou 148 cadastros e 121 doações efetivas, um resultado expressivo que reforça o engajamento da comunidade local e o impacto positivo da ação na região. O GSH Banco de Sangue reforça a importância da iniciativa e destaca o valor da parceria com o Multicenter, que, em edições anteriores, já demonstrou grande capacidade de mobilização entre os doadores. “Renovamos nossa

confiança nessa colaboração, que tem um papel fundamental para manter os estoques em níveis equilibrados. A participação da comunidade é essencial para assegurarmos que o sangue esteja disponível para o atendimento aos hospitais e a pacientes em tratamentos diversos”, afirma Mário Sampaio, responsável pela captação de doadores da instituição. "A campanha de doação de sangue no Multicenter faz parte do nosso compromisso com a sociedade. O shopping é um local de encontro, com fluxo constante e acessível para que a comunidade esteja presente e contribua com a iniciativa de salvar vidas. Nosso objetivo é promover uma grande rede de solidariedade, incentivando cada vez mais a participação da região em ações comprometidas com uma sociedade mais solidária”, afirma Thierry Fernandes, gerente de marketing do Shopping Multicenter Itaipu.



Como doar?



Para participar da campanha, basta comparecer ao posto de coleta no Shopping Multicenter Itaipu (Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501 – Itaipu) nos dias 16 e 17 de outubro, das 10h às 18h.



Quem pode doar?



Confira os principais requisitos para ser um doador de sangue:



Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.);



Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização e presença do responsável);



Estar em boas condições de saúde e pesar a partir de 50kg;

Ter dormido pelo menos 6 horas na última noite;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;

Evitar alimentos gordurosos antes da doação (não é necessário estar em

jejum);



Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar 12 meses para doar (exceto para região genital e boca, que exigem retirada e espera de 12 meses);



Candidatos que tiveram gripe ou resfriado devem aguardar 7 dias após o fim dos sintomas e medicações;

Quem tomou vacina da gripe deve aguardar 48 horas para doar.



Em caso de dúvidas sobre hipertensão, uso de medicamentos ou cirurgias, consulte a equipe do banco de sangue antes da doação.



Serviço:



Campanha de Mobilização para Doação de Sangue

16 e 17 de outubro (quinta e sexta-feira), das 10h às 18h

Shopping Multicenter Itaipu (Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501, Itaipu)

