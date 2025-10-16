Niterói: autor Fabio Toledo e seu livro - Divulgação

Niterói - A tecnologia e as redes sociais vêm transformando o cotidiano das famílias, das escolas e das empresas. Nunca foi tão fácil acessar informação, aprender e se conectar. Por outro lado, desafios como o excesso de exposição, ameaças digitais e a desinformação têm ligado o alerta de pais, líderes, educadores e autoridades. Estamos diante de uma geração com potencial natural para ir além de usuários, e se tornarem inventores e criadores ativos de conhecimento e tecnologia.

Dados recentes da 15ª edição da TIC Educação, revelam que o uso de IA cresce entre estudantes no país, mas ainda falta orientação pedagógica e investimentos em formação. Neste contexto, educar crianças, adolescentes e adultos para o uso consciente da tecnologia é um compromisso coletivo e uma necessidade urgente. Notícias demonstram que crianças e adolescentes têm sido vítimas de desafios e assédios, inclusive por predadores digitais. Segundo os relatórios “How scammers attack young gamers” e “The dark side of kids’ virtual gaming worlds”, da Kaspersky, empresa global de cibersegurança e privacidade digital, dados indicam a ocorrência de mais de 7 milhões de ataques voltados a crianças de 3 a 16 anos.

Diante dos perigos silenciosos e das oportunidades mal aproveitadas no universo digital, Fabio Toledo, sócio fundador da startup i9Group, professor de cursos de pós-graduação e autor com obras publicadas no Brasil e no exterior lança o livro “Conduzindo nas Vias Digitais: um guia de empoderamento digital para pais, professores e líderes na formação de cidadãos digitais e protagonistas conscientes”.

Após anos observando os impactos da tecnologia em ambientes familiares, escolares e corporativos, Toledo transforma a sua experiência em um guia prático e reflexivo. A obra faz analogia com o trânsito para ilustrar o funcionamento do mundo digital, defendendo que, assim como ninguém deveria dirigir sem conhecer as regras de trânsito, também não se deve navegar na internet sem educação e preparo.

“Não fomos ensinados a conduzir nas vias digitais. Ensinar o uso responsável da tecnologia vai além de estabelecer limites de tempo de tela. Trata-se de promover uma consciência crítica sobre o que se consome, compartilha e produz no ambiente digital. Também é preciso direcionar o potencial e as inteligências tecnológica, criativa e empreendedora dos nativos digitais de forma sábia e saudável. A mesma tecnologia que distrai, afasta e vicia pode ser direcionada para melhorar o rendimento escolar, resgatar laços familiares e conexões ao mundo real”, afirma.

Ele destaca ser fundamental que crianças e adolescentes desenvolvam habilidades de cidadania digital, como o respeito à privacidade, o cuidado com a própria segurança e a empatia nas interações online. “Isso exige um trabalho conjunto entre educadores, pais e cuidadores, que devem não apenas impor regras, mas também orientar, dialogar e dar o exemplo”.

Toledo alerta para a necessidade de estar atento a ambientes que podem ser vistos como espaços de lazer e socialização, mas que na verdade funcionam como portas de entrada para exposição a conteúdos inapropriados, cyberbullying, chantagens e até mesmo abusos por adultos mal-intencionados.



O livro propõe uma jornada reflexiva e prática sobre a forma que gerimos nossas atitudes no universo digital, buscando o empoderamento digital responsável. Tudo isso sem perder de vista aspectos essenciais da vida offline, como inerentes à saúde física e mental e ao incentivo a atividades presenciais que estimulem a criatividade, a convivência e o bem-estar emocional. “O uso responsável da tecnologia deve ser tratado com prioridade, de forma abrangente e multidisciplinar, tornando-se pauta fundamental de aprendizagem nas escolas, políticas públicas e nos diálogos em família”, afirma.



Sobre o autor:



Após sobreviver a um atentado, o empresário e professor Fabio Toledo deixou o emprego em uma multinacional para realizar o sonho de empreender e fazer da educação a sua missão. É Sócio Fundador da i9Group, que oferece soluções de smart education, educação tecnológica e empoderamento digital responsável alinhadas às exigências e tendências do mundo moderno. Autor de livros publicados no Brasil e no Exterior, colunista de rádio e palestrante, Fabio possui sólida formação e carreira executiva internacional, iniciada como jovem aprendiz. Possui ampla expertise em inovação, tecnologias inteligentes e educação tecnológica. Pai de dois adolescentes, o autor faz da sua experiência pessoal combustível para empoderar e direcionar a inteligência tecnológica, criativa e empreendedora de pais, responsáveis, professores e líderes para que se tornem agentes da mudança na construção de um futuro mais humano, consciente e sustentável.