Niterói: Com dramaturgia e concepção de Leonardo Corajo, "O nome das coisas" foi desenvolvido ao longo de oito meses de residência artística Divulgação

Publicado 30/10/2025 18:22

Niterói - A arte como voz e a palavra como lugar de existência. É a partir dessa perspectiva que o espetáculo “O nome das coisas” será apresentado no dia 9 de novembro (domingo), às 19h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói. Encenado por 25 atores com síndrome de down, autismo e deficiência intelectual, o trabalho reafirma a potência criativa, expressiva e transformadora da arte inclusiva. A entrada é gratuita e haverá tradução em Libras para o público.



Com dramaturgia e concepção de Leonardo Corajo, “O nome das coisas” foi desenvolvido ao longo de oito meses de residência artística no Teatro Popular Oscar Niemeyer. A produção integra a Rede de Escolas Livres de Formação, do programa Olhos D’Água, da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas.

Para a secretária das Culturas de Niterói, Júlia Pacheco, o projeto reforça o compromisso da cidade com políticas culturais inclusivas e de acesso amplo à produção artística.



“O Instituto Teatro Novo tem uma trajetória exemplar na construção de uma cultura mais acessível e diversa. Apoiar uma iniciativa como essa é reafirmar que a arte deve representar e acolher todas as vozes, porque o acesso à cultura é um direito de todos e a sua garantia é um dever do Estado”, afirma a secretária.

Inspirado na frase “Os limites da linguagem denotam os limites do meu mundo”, do filósofo Ludwig Wittgenstein, o espetáculo mergulha nas dimensões do poder da palavra, que pode libertar ou aprisionar, acolher ou excluir. Em cena, os artistas questionam os rótulos sociais, afirmam suas próprias formas de comunicação e constroem um espaço de escuta, inclusão e resistência ao preconceito.



“O teatro é um espaço de encontro, escuta e transformação. Eles não estão lá para inspirar, mas para ocupar seu lugar, falar e serem ouvidos”, destaca Leonardo Corajo.



O secretário de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piúba, celebra a ação e reforça que o espetáculo é fruto de uma política pública de formação, arte e educação do MinC com a Rede de Escolas Livres.



"Não há educação sem cultura. Ambas caminham em nossas vidas e devem andar juntas como políticas integradas. Dessa confluência, temos uma diversidade de espaços formativos que oferecem à sociedade civil atividades em áreas como teatro, dança, circo, literatura, música, audiovisual, culturas populares, afro-brasileiras e indígenas”, diz ele.



Sobre o Instituto Teatro Novo - O Instituto Teatro Novo é uma ONG sem fins lucrativos e referência nacional em teatro inclusivo, com 18 anos de atuação em Niterói. Reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura, o instituto desenvolve projetos voltados à cultura, cidadania, protagonismo e enfrentamento ao capacitismo.



Com mais de 50 peças produzidas e 270 apresentações em 11 capitais brasileiras, além de participações na Colômbia e nos Estados Unidos, o instituto mantém viva a metodologia de Rubens Emerick Gripp, pioneiro do teatro inclusivo, aplicada atualmente por Leonardo Corajo.



Entre os reconhecimentos recebidos estão os prêmios Sérgio Mamberti, Heloneida Studart e Nicette Bruno. A instituição também promove iniciativas como o Festival Teatro Novo e o Cultura Surda, ampliando a visibilidade de artistas com deficiência e fortalecendo a cultura como direito de todos.



Serviço:



Espetáculo: O nome das coisas

Data: 9 de novembro (domingo)

Horário: 19h

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer (Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/nº, Centro, Niterói)

Acessibilidade: tradução em Libras, além de rampas e espaços dedicados

Indicação: livre

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/o-nome-das-coisas/3183923