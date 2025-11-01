Conselheiros e diretores do Central na cerimônia de posse - Sérgio Bastos

Publicado 01/11/2025 09:28

Niterói - O Clube Central ganhou nova diretoria para o período 2025-2027, nesta semana. Reconduzido à presidência da instituição da Praia de Icaraí, Fernando Tinoco destacou a importância de seguir avançando com planejamento, transparência e modernização. O dirigente tomou posse para um novo mandato ao lado dos vice-presidentes Hugo Palha, Fernanda Leal e Marcos Dias.

A posse ocorreu na reunião do Conselho Deliberativo, presidido por Marco Aurélio Peralta, que contou com as presenças de autoridades civis e militares, de convidados e dirigentes de outros clubes. “O Central segue crescendo com responsabilidade e espírito coletivo. Essa nova fase reafirma nosso compromisso com os associados, com o futuro do clube e com os nossos objetivos sociais”, afirmou o presidente.

Nesta segunda-feira (3), às 19h, o Central abre uma exposição com os trabalhos do concurso nacional de arquitetura para o novo terraço do clube. Organizador do concurso, o Núcleo Leste Metropolitano do IAB RJ vai fazer as premiações dos participantes no evento. O projeto vencedor é do escritório Leal+Tiemi, de jovens arquitetos e urbanistas de Niterói.

“Além do terraço, de outras obras na sede e no Central Prime, queremos deixar como legado para os sócios uma gestão modernizada e sustentável. Somos um exemplo de resistência para Niterói e os clubes da cidade", disse Fernando Tinoco.

