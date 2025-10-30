Manifesto: União das Entidades Representativas do Comércio, Serviços e Indústria do Leste Fluminense RJ se manifesta após atos de violência no Rio Reprodução
Entidades lançam manifesto pela segurança pública
Após atos de violência no Rio, União das Entidades Representativas do Comércio, Serviços e Indústria do Leste Fluminense RJ se manifestou
Vereadora Benny Briolly mobiliza votação histórica e celebra aprovação de cotas para pessoas trans na UFRJ
Ação foi realizada em parceria com o movimento trans
Projeto leva oficinas de audiovisual a escolas públicas de Niterói
Aeroplano: Introdução ao Audiovisual nas Escolas acontece a partir do dia 3 de novembro e propõe despertar a sensibilidade artística dos estudantes por meio do cinema
Ação em comemoração ao Dia do Servidor
Foram oferecidas mais de 200 consultas oftalmológicas gratuitas
Espetáculo O nome das coisas celebra a força da linguagem
Exaltando o protagonismo de pessoas com deficiência, apresentação será no dia 9 de novembro, no Teatro Popular Oscar Niemeyer
Nittrans realiza evento em celebração ao Outubro Rosa
Encontro teve palestras e atividades de autocuidado para as mulheres
