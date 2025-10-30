Manifesto: União das Entidades Representativas do Comércio, Serviços e Indústria do Leste Fluminense RJ se manifesta após atos de violência no Rio - Reprodução

Publicado 30/10/2025 18:55

Niterói - Os episódios registrados na última terça-feira (28) em diversas regiões do Rio de Janeiro, marcados por atos de violência extrema promovidos por facções criminosas, escancaram mais uma vez uma realidade insustentável: a ausência de segurança pública efetiva e a incapacidade do Estado de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos. Para repudiar este momento, a União das Entidades Representativas do Comércio, Serviços e Indústria do Leste Fluminense RJ lançou um manifesto pela segurança pública.

"Nós, entidades representativas do comércio, dos serviços e da indústria do Leste Fluminense RJ, manifestamos nossa profunda indignação e preocupação com a escalada da criminalidade e seus efeitos devastadores sobre a economia, os empregos e a dignidade da população trabalhadora. Não há prosperidade possível em meio ao medo. Não há geração de empregos quando o trabalhador teme sair de casa. Não há futuro para um estado refém do crime. É urgente que a segurança pública seja tratada com a prioridade que ela merece. O Poder Legislativo precisa entregar uma legislação mais moderna, firme e coerente com a gravidade do momento, fortalecendo o enfrentamento ao crime organizado. O Poder Judiciário precisa rever o romantismo do desencarceramento em massa, que tem contribuído para a impunidade e alimentado o ciclo da violência. E o Poder Executivo, em todas as suas esferas, precisa agir com inteligência, planejamento e coragem, garantindo que o cidadão honesto, o trabalhador e o empreendedor possam viver e produzir em segurança", diz a nota. "Mais do que nunca, é hora de união entre todas as esferas do poder público. É preciso deixar de lado disputas políticas e ideológicas e agir em conjunto por um objetivo maior: devolver ao povo brasileiro a segurança e a tranquilidade que ele merece. A segurança não é bandeira partidária — é um dever de Estado e um direito de todos", informa a nota, distribuída por email à Imprensa.

Assinam este manifesto a Abrasel Leste Fluminense RJ, CDL Niterói, Sindilojas Niterói, ACIERJ, Niterói Convention & Visitors Bureau, Rota Maricá, Sindicato Patronal e demais entidades representativas do setor produtivo regional.

