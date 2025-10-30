Niterói: o cinema nas escolas é uma ferramenta essencial de educação e expressão - Divulgação

Publicado 30/10/2025

Niterói - O mês de novembro será de cinema para alunos de três escolas públicas de Niterói. A partir do dia 3, o projeto “Aeroplano: Introdução ao Audiovisual nas Escolas” será realizado em duas escolas municipais e uma estadual da cidade, com o objetivo de apresentar aos estudantes os fundamentos da linguagem cinematográfica e estimular a criação artística a partir de suas próprias vivências.

O curso inclui introduções a conceitos básicos como planos, cena, sequência e montagem, e propõe exercícios lúdicos que valorizam os sonhos, afetos e desejos dos jovens como ponto de partida para a criação. A proposta é incentivar cada participante a descobrir sua própria sensibilidade artística através do audiovisual.

Segundo Lucas Reis, coordenador pedagógico do projeto, a iniciativa busca oferecer uma introdução prática à produção audiovisual para jovens da rede pública. “O coletivo Aeroplano já realiza oficinas, cineclubes e mostras cinematográficas em escolas de Niterói e pretende ampliar suas atividades, desenvolvendo oficinas de realização audiovisual a partir dos dispositivos que os próprios alunos utilizam”, explica.

As aulas acontecerão nas escolas E.M. Alberto Francisco Torres, E.M. Antinéia Silveira Miranda e C.E. Guilherme Briggs entre os dias 3 a 19 de novembro. O curso começa com uma abordagem teórica sobre a linguagem do cinema, seguida de atividades práticas de gravação e criação, estimulando os alunos a reconhecer e aplicar os conceitos discutidos em sala.

Para os coordenadores, o cinema nas escolas é uma ferramenta essencial de educação e expressão. “A proposta de um ensino criativo é, antes de tudo, cultivar a atenção e a delicadeza. O que sentimos é o primeiro passo para a expressão artística. Queremos provocar os alunos a refletirem sobre o que veem, o que sentem e o porquê de suas escolhas estéticas”, afirma Lucas, destacando ainda que o ensino de audiovisual é fundamental para o desenvolvimento do olhar crítico dos estudantes.

Para Fabrício Basílio, produtor executivo, o ensino de audiovisual, além de tudo, traz à tona o olhar para imagens que é cada vez mais comum na rotina dos estudantes, mas que não há espaço entre os muros da escola. Para ele, atuar com as imagens e sons é aguçar a recepção crítica que o estudante venha a ter com as imagens que lhe são oferecidas em sua rotina, sejam elas de publicidade, telenovelas, telejornais, dentre outros.

“A linguagem audiovisual já faz parte do cotidiano de grande parte da sociedade, inclusive das crianças. Fomentar o cinema nas escolas é essencial para que o audiovisual se torne parte do ambiente educacional, tanto por meio de educadores quanto dos próprios alunos”, completa Basílio. Victoria Pereira, coordenadora de produção do projeto, conta que em pouco mais de um ano de atuação, o Coletivo Aeroplano tem se consolidado como um criador de espaços de exibição e formação em audiovisual na cidade de Niterói. “Já realizamos uma mostra de cinema educacional, um cineclube e um festival de cultura geek, e agora seguimos com o projeto Aeroplano nas Escolas, oferecendo oficinas de audiovisual para estudantes da rede pública de Niterói”, diz.

O projeto foi contemplado por meio do Edital de Chamada Pública Fluxos Fluminenses nº 06/2024, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC), no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal.



Programação:





Semana 01: 04/05 e 06 de novembro de 2025



E.M. Alberto Francisco Torres



Bairro: Centro



Público: Alunos do 8º e 9º ano





Semana 02: 10/11 e 12 de novembro de 2025



E.M. Antinéia Silveira Miranda



Bairro: Caramujo



Público: Alunos do 8º e 9º ano





Semana 03: 17/18 e 18 de novembro de 2025



CE Guilherme Briggs



Bairro: Santa Rosa



Público: Ensino médio