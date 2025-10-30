Niterói: ação oftalmológica gratuita - Divulgação

Publicado 30/10/2025 18:27

Niterói - O Hospital de Olhos Santa Beatriz realizou uma ação em comemoração a semana do servidor, na Prefeitura de Niterói.



Foram oferecidas mais de 200 consultas oftalmológicas para os servidores, com a presença do mascote, Hosbinho.



A ação, em parceria com a Prefeitura de Niterói, continua com agendamento para novas consultas gratuitas no Hospital aos servidores, além da entrega do cartão HOSB - totalmente gratuito, produto exclusivo da casa, que dá até 70% de desconto em consultas, exames e cirurgias.