Niterói: Yoga na Praia será realizado no dia 2 de novembro, na Praia de Icaraí - Divulgação

Niterói: Yoga na Praia será realizado no dia 2 de novembro, na Praia de IcaraíDivulgação

Publicado 30/10/2025 19:01

Niterói - Para uma conexão ainda maior neste feriado, o “Yoga na Praia”, promovido pelo Dharma Bhmi, espaço de Yoga, Meditação e Vednta, está de volta às areias da Praia de Icaraí, ainda em local temporário, em frente à Igreja São Judas Tadeu. Com recorde de público e mais de 300 pessoas na última edição, a aula promete ser ainda mais especial e unir a prática com boas energias para um dia de celebrações no feriado.



O evento, que já inspirou quase 6 mil pessoas em seus 8 anos de realização, já virou tradição em Niterói e em cidades adjacentes do Rio, e acontece todo primeiro domingo do mês desde 2017, oferecendo uma aula gratuita de yoga.



Desde outubro, o projeto tem acontecido em local temporário na Praia de Icaraí, uma vez que na Praia da Boa Viagem estão sendo realizadas obras que têm impossibilitado a realização no local. Para participar, não precisa fazer inscrição, basta estar no local e levar uma canga e garrafinha de água para hidratação.



"Estamos preparando um momento especial de aprofundamento e conexão, um convite para você respirar e recarregar as energias em meio à natureza. Esperamos vocês com muito amor e a nossa já conhecida energia positiva, para mais uma prática inesquecível", convida Cristiane Garcia, coordenadora do Dharma Bhmi.



YOGA NA PRAIA – EDIÇÃO DE NOVEMBRO



• Data: 2 de novembro (domingo)

• Horário: das 9h às 10h:30

• Local provisório: Na areia da Praia de Icaraí (em frente à igreja de São Judas Tadeu).

