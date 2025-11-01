Niterói: Rodrigo Neves destacou que a iniciativa se junta aos investimentos que a cidade vem realizando nos últimos anos para fortalecer o SUS - Evelen Gouvêa

Niterói – A cidade de Niterói dá mais um passo importante na ampliação da rede de saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou com o prefeito Rodrigo Neves, nesta sexta-feira (31), a autorização para que o Hospital e Maternidade São Francisco passe a oferecer atendimentos oncológicos a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Será o primeiro hospital particular do país a integrar o programa “Agora Tem Especialistas”, do Governo Federal, que permite que hospitais privados e filantrópicos ofereçam serviços à população pelo SUS, ampliando a capacidade de atendimento da rede pública e reduzindo o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.

O prefeito Rodrigo Neves destacou que a iniciativa se junta aos investimentos que a cidade vem realizando nos últimos anos para fortalecer o SUS. “Esse é um passo importante na ampliação da rede de atendimento do SUS em Niterói. O “Agora Tem Especialistas” vai ajudar a diminuir as filas e ampliar a oferta de consultas e exames, especialmente em áreas de média e alta complexidade. É mais uma parceria que mostra o quanto o trabalho conjunto entre o município e o Governo Federal traz resultados concretos para a população. Niterói é referência em políticas públicas de saúde. Aqui nasceu o programa Médico de Família. Durante a pandemia, Niterói criou o primeiro hospital do SUS para pacientes graves de Covid-19 e firmou a primeira parceria com o Instituto Butantan para o desenvolvimento da vacina. Também fomos pioneiros, com a Fiocruz, em ações que eliminaram o risco de epidemia de dengue. Agora, também estamos ampliando o acesso e enfrentando filas com o programa Fila Zero da Saúde”, afirmou o prefeito.

Rodrigo Neves lembrou ainda que o município está realizando outra parceria com o Ministério da Educação, com previsão de lançamento em março de 2026, que será o Super Centro de Referência em Diagnóstico por Imagem. A unidade vai oferecer serviços como tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, colonoscopia, ecocardiograma, mamografia, entre outros procedimentos essenciais para o diagnóstico precoce de diversas doenças.

Além dos exames, o Super Centro também vai reforçar o atendimento especializado, com consultas em áreas como ortopedia, cardiologia, oncologia, ginecologia e reabilitação cardiológica, garantindo mais acesso à população e diminuindo filas de espera na rede do SUS.

O ministro Alexandre Padilha ressaltou o protagonismo de Niterói em experiências inovadoras na área da saúde e reforçou que o programa “Agora Tem Especialistas” representa um avanço concreto na integração entre os setores público e privado. “Fico muito feliz que isso esteja acontecendo em Niterói, uma cidade reconhecida por sua experiência inovadora em saúde. Estamos dando mais um passo importante. O “Agora Tem Especialistas” abre as portas dos hospitais privados para os pacientes do SUS, ampliando o acesso aos serviços e garantindo mais cirurgias e tratamentos. É uma ação inteligente, que usa a estrutura disponível, pública e privada, para cuidar das pessoas com mais agilidade e qualidade, colocando profissionais e equipamentos a serviço da população. São mais exames, consultas e cirurgias para quem está aguardando por atendimento. Se a pessoa receber um telefonema dizendo que sua cirurgia foi marcada, não é golpe. É porque está acontecendo”, destacou o ministro da Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, ressaltou que a adesão do Hospital e Maternidade São Francisco reforça as ações do município para modernizar e ampliar o acesso à saúde. “Niterói tem investido fortemente em infraestrutura, tecnologia e na contratação de profissionais. A entrada do Hospital São Francisco no programa chega para somar esforços no enfrentamento das filas e no cuidado especializado. O “Agora Tem Especialistas” é mais um avanço na consolidação de uma rede pública cada vez mais acessível”, explicou Ilza Fellows.

O diretor do Hospital e Maternidade São Francisco, Jair de Albuquerque, ressaltou que a unidade tem histórico de parceria com o setor público e que o novo convênio vai ampliar o acesso da população a cirurgias oncológicas ginecológicas. “Acreditamos na saúde para todos, de forma digna e com qualidade. O Hospital São Francisco já participa de programas de parceria há 26 anos. Agora, com o “Agora Tem Especialistas”, vamos iniciar o atendimento oncológico começando pelas cirurgias ginecológicas de alta complexidade. É uma iniciativa extremamente inteligente que une o setor público e o privado para acelerar o atendimento e salvar vidas”, afirmou Jair de Albuquerque

No hospital, Alexandre Padilha assinou a autorização para o início da oferta dos serviços. A expectativa é de que a avaliação dos primeiros pacientes comece nas próximas semanas. Neste primeiro momento, o hospital deve realizar 204 cirurgias oncológicas. Até então, a unidade de saúde nunca havia atendido pacientes do SUS. O foco do atendimento são seis áreas prioritárias: oncologia, ortopedia, ginecologia, cardiologia, otorrinolaringologia e oftalmologia.

A expectativa do Ministério da Saúde é estender os atendimentos pelo SUS a hospitais privados e filantrópicos em outros estados.

Avanços na rede municipal - A parceria com o Ministério reforça o conjunto de ações que Niterói vem desenvolvendo para qualificar e ampliar o atendimento da rede pública. Em menos de dez meses, a Prefeitura contratou 267 novos médicos, reabriu a Maternidade Alzira Reis, inaugurou o Laboratório Municipal Miguelote Viana, criou o programa Fila Zero e lançou o edital de licitação do futuro Super Centro de Exames, Imagens e Especialidades, que será instalado na Região Oceânica.

Lançado em julho de 2025, o Fila Zero tem como objetivo eliminar o tempo de espera por exames e consultas na rede pública, por meio de parcerias com entidades privadas e sem fins lucrativos, garantindo acesso rápido e atendimento humanizado.

Outro destaque é a Maternidade Municipal Alzira Reis, totalmente reformada e modernizada, reinaugurada em maio de 2025 com 28 leitos de internação e mais de 300 partos realizados desde a reabertura.

“Niterói tem o principal polo de saúde privada do estado, depois da capital, e um setor consciente da sua responsabilidade social. São cerca de 20 mil pessoas trabalhando entre médicos e enfermeiros. Essa integração entre o público e o privado é fundamental para melhorar a qualidade do atendimento à população. Não importa se o serviço é prestado por uma unidade pública ou privada. O importante é que seja gratuito e de qualidade para quem mais precisa. Vamos avançar mais”, concluiu o prefeito Rodrigo Neves.