Niterói: liderança em segurança com integração das forças em reunião com Gabinete de Gestão Integrada - Claudio Fernandes

Publicado 31/10/2025 08:10

Niterói – A cidade de Niterói reforça a integração entre as forças de segurança. Em reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), o prefeito Rodrigo Neves reuniu representantes municipais, estaduais e federais para avaliar os avanços do Plano Municipal de Segurança Pública, reiterar ações de apoio às forças policiais no combate à criminalidade e detalhar o planejamento da Operação Verão 2025-2026, que será lançada em novembro. O encontro também apresentou balanços do Observatório de Segurança Pública de Niterói (OspNit), baseados em dados do ISP, que confirmam quedas históricas nos indicadores criminais da cidade. O prefeito reforçou que o município continuará ampliando os planos, investindo em integração e tecnologia.

“Enquanto outras cidades enfrentam dias difíceis, com episódios de violência extrema, Niterói tem conseguido preservar a tranquilidade. Isso é fruto de muito trabalho, planejamento e integração entre as forças de segurança. Aqui não é improviso. A gente investe, avalia, corrige e segue em frente com responsabilidade. Em Niterói, segurança é tratada como uma política de Estado, baseada na integração e na prevenção”, afirmou o prefeito, lembrando que a cidade investe continuamente em programas sociais, culturais e educacionais. “Segurança pública também se faz com oportunidade para a juventude, com cultura, esporte, educação e dignidade. Essas reuniões do GGIM reforçam o papel de cada um dentro dessa integração”, concluiu Rodrigo Neves.

Rodrigo Neves destacou ainda que a cidade vive hoje a maior redução de roubos de rua e de veículos da série histórica. “Chegamos a registrar apenas 14 roubos de veículos em setembro e sete no parcial de outubro, quando já tivemos mais de 200 por mês. Isso é fruto de um trabalho integrado e de um forte investimento em prevenção e políticas para a juventude. É uma verdadeira revolução silenciosa, que tem transformado a vida das pessoas e consolidado a paz na cidade”, afirmou o prefeito.

Participaram da reunião do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança (GGIM) representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil — incluindo chefias regionais, distritais e delegacias da cidade —, além da Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), Secretaria de Assistência Social, Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), Observatório de Segurança de Niterói e Pacto Niterói Contra a Violência.



Foram apresentados os balanços mais recentes do Observatório de Segurança de Niterói, consolidados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), que confirmam a redução dos índices de criminalidade e o avanço de políticas integradas na cidade. O Observatório apresentou um balanço dos últimos 10 anos, destacando os resultados das ações conjuntas e as inovações tecnológicas que têm permitido o monitoramento em tempo real e o apoio estratégico às forças de segurança.

“Niterói se tornou um exemplo de governança e articulação entre os diferentes órgãos de segurança. A coordenação integrada entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e os órgãos municipais tem garantido respostas rápidas, eficiência nas investigações e prevenção de conflitos. O que vimos é que, mesmo em um dia crítico para o estado, Niterói permaneceu em paz — e isso não é acaso, é resultado de planejamento e união. Nossos gráficos mostram claramente a diminuição de indicadores a partir de programas e equipamentos da Prefeitura, como o Cisp, o Cercamento Eletrônico e o Pacto Niterói Contra a Violência. Sucesso é um esporte coletivo”, afirmou o secretário do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança, Felipe Ordacgy.

O delegado da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, Willians Batista, destacou a importância da integração das forças e do apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) em ações recentes. “O Cisp foi fundamental na prisão dos suspeitos envolvidos no assassinato de um policial civil em Piratininga. As informações repassadas em tempo real permitiram à nossa equipe agir com rapidez e precisão, resultando na identificação dos autores. Esse trabalho integrado, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e dos demais órgãos, mostra a força da parceria e da inteligência aplicada à segurança pública em Niterói”, afirmou o delegado.



O coronel Leandro Oliveira, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, reforçou a importância da coordenação operacional entre as instituições. “A reunião do GGIM evidencia como o trabalho conjunto potencializa os resultados. O Cisp permite que cada ação seja planejada e executada com precisão, garantindo proteção à população e apoio contínuo aos policiais no dia a dia. Essa integração é a base para que Niterói continue sendo referência em segurança urbana”, afirmou o comandante do 12º BPM.



O coronel Luiz Otávio Lopes da Rocha Lima, comandante do 4º CPA (Comando de Policiamento de Área), também ressaltou a importância da cooperação entre as forças. “Niterói tem demonstrado que a integração entre Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e órgãos de segurança federais faz a diferença. Cada operação é planejada em coordenação com o Cisp, permitindo ações rápidas e precisas. Essa união de forças garante que a população possa viver com segurança e confiança, mesmo em um cenário regional de violência”, afirmou o coronel Luiz Otávio Lopes da Rocha Lima.



Além do trabalho ostensivo, a reunião destacou os programas sociais e preventivos que complementam a segurança pública e fazem parte do Pacto Niterói Contra a Violência. Entre as iniciativas estão os programas de profissionalização de jovens em comunidades, que recebem R$ 25 milhões em investimentos, oferecem 25 cursos técnicos gratuitos e uma bolsa mensal de R$ 1.300 para os participantes.

Outro destaque é o Aprendiz Musical, maior programa de iniciação musical em escolas públicas do Brasil, que atualmente atende 10 mil estudantes e impacta diretamente cerca de 40 mil jovens da cidade. Essas iniciativas fazem parte de uma estratégia de prevenção social que complementa o trabalho ostensivo das forças policiais, reduzindo a vulnerabilidade de crianças e adolescentes ao crime e consolidando os resultados positivos nos indicadores criminais da cidade.