Niterói: até dezembro, serão 15.414 domicílios visitados pelos pesquisadores Luciana Carneiro

Publicado 01/11/2025 09:33

Niterói - A Pesquisa Municipal por Amostra de Domicílios Niterói Que Somos chega à fase final da coleta de dados. A NQs foi desenvolvida com objetivo de nortear as políticas públicas com base nos dados levantados com a população. Niterói é a primeira cidade do Brasil a realizar uma pesquisa por amostragem de domicílios em grande escala para complementar informações do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e outras pesquisas oficiais.

Com a coordenação da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), a pesquisa já realizou 11.522 entrevistas com moradores em todas as regiões administrativas da cidade (Norte, Oceânica, Pendotiba, Praias da Baía e Leste). Esse número representa 74,8% da amostra total de 15.414 domicílios previstos, com o encerramento programado para dezembro deste ano.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Isadora Modesto, destacou que a pesquisa será um instrumento fundamental para as ações da administração municipal.

“A Niterói que Somos avança com 74,8% da amostra prevista até outubro, consolidando-se como uma ferramenta essencial para compreender as múltiplas realidades do território. A pesquisa terá dados representativos e vai reforçar seu papel estratégico na construção de políticas públicas mais próximas da realidade dos moradores”, afirmou Isadora Modesto.

Como um instrumento estratégico que direciona a gestão pública a partir de evidências, o objetivo é garantir autonomia na produção de informações e estatísticas atualizadas e essenciais para aprimorar as políticas públicas.

A pesquisa, que faz parte do Sistema de Avaliação e Gestão da Informação de Políticas Públicas de Niterói (SIMAGI), vai permitir a territorialização de indicadores socioeconômicos, ajudando a gestão municipal a tomar decisões mais alinhadas às demandas da população. O seu diferencial é produzir dados detalhados sobre gênero, raça e território, e assim fortalecer o planejamento de políticas transversais e urbanismo social.

Além da Seplag, a Niterói Que Somos conta com a participação de outras secretarias, como a de Participação Social (Sempas) e de Administração (SMA), por meio das Administrações Regionais, que auxiliam no contato com a população, esclarecendo dúvidas sobre o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores nas ruas. As associações de moradores também são importantes na mobilização dos cidadãos nos territórios.

Questionário – O estudo aborda temas essenciais para a qualidade de vida da população, como mobilidade urbana, saúde, esporte e lazer, cultura, governo digital e apoio social. Os resultados terão impacto de curto, médio e longo prazos, trazendo maior eficácia nas ações do município. O questionário da Niterói Que Somos foi elaborado para equilibrar profundidade e praticidade, considerando os limites de tempo de aplicação e a seleção dos entrevistados. O tempo de duração das entrevistas é de aproximadamente 25 minutos.

A construção do questionário teve algumas etapas como, por exemplo, a definição dos temas. Foi feito um levantamento de temas relevantes, por ausência ou necessidade de complementação de outros indicadores, para os instrumentos de planejamento da cidade. Os temas foram selecionados de acordo com sua importância para políticas públicas já existentes e com a necessidade de gerar novos indicadores.

A Niterói Que Somos leva em consideração a experiência de pesquisas como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C 2021) e a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2019). Foram definidos critérios a partir da comparação com os dados já existentes sobre a cidade com o objetivo de evitar a repetição desnecessária de questões já exploradas no Censo 2022 do IBGE, e demais pesquisas oficiais.