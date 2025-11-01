Dia de Finados: esquema especial de trânsito e previsão de chuva para este domingo - Reprodução

Publicado 01/11/2025 09:38

Niterói - A Prefeitura, por meio da Nittrans, preparou um esquema especial de trânsito para o aumento de movimento em torno dos cemitérios no feriado de Finados, neste domingo (2). O objetivo é reforçar o efetivo na entrada dos principais cemitérios da cidade e organizar o tráfego nos locais.

O Barreto tem os dois cemitérios que apresentam o maior movimento na cidade, o Maruí e o Nossa Senhora da Conceição. Com a previsão de grande movimentação, a Nittrans terá duas viaturas e três operadores para organizar o trânsito.

Para o Cemitério de Charitas, será designada uma viatura com dois operadores, que permanecerá no local durante todo o período de operação. O Cemitério de Itaipu também contará com uma viatura e dois operadores.

O Cemitério Parque da Colina também deve receber um número expressivo de visitantes e contará com duas viaturas e três operadores.

Recém-inaugurado, o Memorial Campo da Paz, localizado na RJ-108, em Várzea das Moças, será objeto de monitoramento contínuo. Caso haja necessidade, um efetivo operacional será imediatamente deslocado para o local.

A Nittrans estará em constante monitoramento da movimentação e do tráfego nos locais e poderá fazer ajustes nos efetivos.