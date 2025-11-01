Dia de Finados: esquema especial de trânsito e previsão de chuva para este domingoReprodução
Nittrans monta esquema de trânsito para o feriado de Finados
Operação contará com 4 carros, 2 motos e 10 operadores na organização do tráfego próximo aos cemitérios da cidade
Pesquisa Niterói Que Somos entra na fase final de coleta de dados
Já foram realizadas 11.522 entrevistas com moradores em todas as regiões administrativas da cidade. Até dezembro, serão 15.414 domicílios visitados
Clube Central tem nova diretoria e planos para crescer
Exposição apresenta projetos do novo terraço do privilegiado espaço em Icaraí
Niterói realiza ação com abordagem de mais de 150 motos em Pendotiba
Com foco na alteração de escapamentos, operações comandadas pela Nittrans também fiscalizam irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro
Niterói terá primeiro hospital particular do Brasil com atendimento oncológico pelo SUS
Ministro da Saúde e prefeito Rodrigo Neves anunciam ampliação do atendimento oncológico pelo Sistema Único de Saúde
Comédia Vida Útil volta a cartaz em novembro
Espetáculo faz um retrato do ambiente tóxico e caótico da vida do trabalhador brasileiro
