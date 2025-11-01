Niterói: São Francisco terá show de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo grátis neste sábado - Americo Nunes

Publicado 01/11/2025 10:32 | Atualizado 01/11/2025 10:33

Niterói – Neste fim de semana, Niterói vai receber mais uma edição do Circuito Quatro Estações da Música, organizado pela Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Gestão de Eventos. Neste sábado (1), Elba Ramalho e Geraldo Azevedo levam o espetáculo “Um encontro inesquecível” ao palco montado na Praia de São Francisco. A programação, com entrada franca, abre as comemorações pelo aniversário da cidade. O show de abertura, com o cantor João Ramalho, começa às 18h.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destaca que a cidade prioriza o acesso à cultura, oferecendo diversas atrações com entrada franca, tanto ao ar livre quanto em espaços como o Teatro Popular Oscar Niemeyer. “É uma honra para Niterói receber esse show tão especial, acessível a todos. Nosso Circuito Quatro Estações da Música valoriza a cultura e promove encontros que fortalecem nossa identidade e tradição musical, além de abrir espaço para artistas da cidade”, afirma Rodrigo Neves.

Amigos há cerca de 40 anos, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo vão mostrar a sintonia pessoal e profissional em uma noite recheada de sucessos que marcaram gerações. A viagem musical inclui “O princípio do prazer”, “Chão de giz”, “Tanto querer”, “De volta pro aconchego”, “Veja (Margarida)”, “Parceiro das delícias”, “Canção da despedida” e “Banho de cheiro”, entre outras.

A atração de abertura desta edição do Circuito Quatro Estações da Música também é especial: João Ramalho é filho de dois ícones da música brasileira, Zé Ramalho e Amelinha. Nascido em Fortaleza, ele se mudou para Niterói na adolescência, onde montou a banda JPG, em atividade há mais de uma década. Em 2024, o artista lançou o primeiro single autoral, “Merci”, definido como um pop praiano com pitadas de reggae.

Serviço:

Circuito Quatro Estações da Música

“Um encontro inesquecível – Elba Ramalho e Geraldo Azevedo”

Data: 1º de novembro

Local: Praia de São Francisco

Horário: a partir das 18h

Atração de abertura: João Ramalho