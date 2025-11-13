Niterói: cidade participa de encontro latino-americano sobre direitos das infâncias e cidadania digital - Reprodução

Publicado 13/11/2025 14:01

Niterói - A cidade de Niterói participa nesta sexta-feira (14), às 14h, do 3º Encontro da Unidade Temática (UT) Infâncias da Rede Mercocidades, que terá como tema “Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Contribuições e Reflexões para a América Latina”. A atividade, realizada de forma virtual, reunirá representantes de diversos países do Mercosul para debater políticas públicas voltadas à proteção integral das crianças e adolescentes.

A coordenação e moderação do encontro estarão a cargo de Fernanda Sixel Neves, gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados (EPTDC) de Niterói, que representa o município na coordenação da UT Infâncias. Segundo Fernanda, “a proteção das crianças e adolescentes exige que todas as políticas se articulem em rede. A transformação começa com o cuidado e com a participação de todos, porque reconhecer as crianças como sujeitos de direitos e pensar o futuro das nossas infâncias é investir em uma sociedade mais justa no presente.”

A primeira parte do encontro, intitulada “A força do ECA na construção de cidades amigas da infância”, contará com a participação de Eufrásia Maria Souza das Virgens, defensora pública e referência na área da proteção integral. Ela abordará o papel do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como instrumento fundamental na consolidação de políticas de cuidado e participação social.

Na segunda parte, o debate “ECA Digital: direitos da infância na era das tecnologias” terá a presença de Márcio Filho, presidente da ACJOGOS-RJ (Associação de Criadores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro), especialista em inovação e gamificação aplicada ao desenvolvimento humano. Ele discutirá como o universo dos jogos digitais pode contribuir para a formação cidadã e a inclusão digital de crianças e adolescentes.

“Falar de infância e tecnologias é falar de futuro. Os games podem e devem ser aliados da educação, promovendo o desenvolvimento humano, o aprendizado ético e a convivência. Quando usados com propósito, tornam-se ferramentas poderosas na construção de políticas públicas voltadas à infância, capazes de estimular o pensamento crítico, o trabalho em equipe e o protagonismo das crianças e adolescentes na sociedade conectada em que vivem”, afirma.