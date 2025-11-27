Niterói: única cidade com conceito "Muito Bom" em todos os critérios - Divulgação

Niterói: única cidade com conceito "Muito Bom" em todos os critériosDivulgação

Publicado 27/11/2025 10:31

Niterói - A cidade de Niterói consolidou sua posição como a cidade com maior potencial de influência e atratividade do Estado do Rio, sendo a única entre as 20 selecionadas a alcançar a nota máxima, o conceito "Muito Bom" (MB), em todos os dez quesitos avaliados pelo Mapa Rio Soft Power 2025, estudo aprofundado realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan). O estudo, que combina dados socioeconômicos com análises qualitativas, posiciona Niterói no topo do ranking, reconhecendo sua excelência em fatores que vão da economia e inovação à cultura e qualidade de vida.

O Mapa Rio Soft Power foi construído a partir de uma metodologia robusta, que analisou 10 indicadores divididos em duas dimensões. Os dados quantitativos consideraram PIB, PIB per capita, IDH, densidade empresarial, densidade acadêmica e a presença da indústria criativa. Já a análise qualitativa investigou o histórico da cidade com Soft Power, a existência de ativos tangíveis (como infraestrutura cultural) e intangíveis (como imagem e identidade), e a articulação entre atores locais.

”Esse estudo da Firjan projeta Niterói no cenário nacional e internacional e comprova que a cidade avança no caminho certo, do planejamento e investimento com responsabilidade fiscal. A conquista do conceito 'Muito Bom' em todos os critérios reflete um projeto de cidade que estamos construindo com a sociedade civil e iniciativa privada nos últimos anos. É o reconhecimento de que estamos melhorando ainda mais a qualidade de vida da população e criando um novo ciclo de desenvolvimento na cidade, baseado na economia criativa, para não dependermos mais do petróleo no futuro. Estamos mostrando que é possível conciliar desenvolvimento econômico com qualidade de vida", destacou o prefeito Rodrigo Neves.

O estudo da Firjan destaca que, em Niterói, a identidade urbana é tratada como uma política de estado para a qualidade de vida. A cidade tem se notabilizado por unir planejamento estratégico, tecnologia e participação social para criar um território mais conectado, acessível e sustentável.

A mobilidade foi apontada como um dos primeiros pilares dessa transformação. Obras como a TransOceânica e o Túnel Charitas-Cafubá não apenas encurtaram distâncias, mas incentivaram uma mudança cultural no transporte, com a expansão de ciclovias, calçadas amplas e áreas sombreadas, tornando os deslocamentos mais humanos e eficientes.

Outro pilar elencado é a requalificação ambiental urbana. A recuperação das bordas das lagoas de Piratininga e Itaipu com infraestrutura verde – parques, passarelas e drenagem natural – tem melhorado o microclima e devolvido à população o contato com a paisagem natural, reforçando o bem-estar como um valor central.

Essas ações se conectam à criação de novas centralidades vibrantes, como o Caminho Niemeyer – o maior conjunto de obras de Oscar Niemeyer fora de Brasília – e a região da Cantareira. Esses espaços reúnem cultura, inovação e vida comunitária, transformando dados e planejamento em espaços vivos que inspiram moradores e visitantes.

Ao transformar seu espaço urbano em bem-estar cotidiano, Niterói projeta uma imagem poderosa de cidade eficiente, integrada e inspiradora. O estudo conclui que a cidade é um caso exemplar de como o urbanismo de qualidade e a gestão pública eficaz podem ser os principais motores do Soft Power, atraindo investimentos, talentos e reconhecimento.

Na ponta inversa, a vizinha São Gonçalo, ficou em penúltimo lugar, com nota "regular" em quatro dos dez quesitos do estudo. Em último, ficou a cidade de Carmo, no interior do estado, com 5 notas regulares.