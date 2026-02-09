Niterói: programação especial de carnaval e gratuita para crianças acontece no dia 14 de fevereiro Divulgação
A tarde contará com cortejo musical e um animado bloquinho itinerante com personagens, que percorrerá os corredores levando ritmo e interação para os pequenos foliões. A proposta é proporcionar uma experiência leve, segura e divertida, incentivando as famílias a celebrarem juntas a magia do Carnaval.
Entre as atrações, as crianças poderão participar de pintura facial* e receber confetes distribuídos por meio do programa de benefícios Clube+ Multicenter, reforçando o clima de festa e encantamento. *A distribuição de senhas para a pintura facial será realizada no local da atividade, no 2º piso.
Com um ambiente acolhedor e preparado para receber o público com conforto, o Circuito de Carnaval convida pais e filhos a capricharem nas fantasias e viverem uma tarde de celebração, música e momentos inesquecíveis.
Serviço:
Data: 14 de fevereiro (sábado), das 15h às 18hh
Local: Multicenter Itaipu
Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.