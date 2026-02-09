Niterói: programação especial de carnaval e gratuita para crianças acontece no dia 14 de fevereiro - Divulgação

Niterói: programação especial de carnaval e gratuita para crianças acontece no dia 14 de fevereiro Divulgação

Publicado 09/02/2026 21:49

Niterói - O Carnaval mais encantador é aquele vivido em família e é com essa proposta que o Multicenter Itaipu promove, no dia 14 de fevereiro (sábado), das 15h às 18h, o seu Circuito de Carnaval. O evento promete transformar o shopping em um verdadeiro palco de cores, música e alegria, com uma programação pensada especialmente para o público infantil.



A tarde contará com cortejo musical e um animado bloquinho itinerante com personagens, que percorrerá os corredores levando ritmo e interação para os pequenos foliões. A proposta é proporcionar uma experiência leve, segura e divertida, incentivando as famílias a celebrarem juntas a magia do Carnaval.



Entre as atrações, as crianças poderão participar de pintura facial* e receber confetes distribuídos por meio do programa de benefícios Clube+ Multicenter, reforçando o clima de festa e encantamento. *A distribuição de senhas para a pintura facial será realizada no local da atividade, no 2º piso.



Com um ambiente acolhedor e preparado para receber o público com conforto, o Circuito de Carnaval convida pais e filhos a capricharem nas fantasias e viverem uma tarde de celebração, música e momentos inesquecíveis.



Serviço:



Evento: Circuito de Carnaval no Multicenter Itaipu

Data: 14 de fevereiro (sábado), das 15h às 18hh

Local: Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ