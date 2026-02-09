Niterói: curso é totalmente gratuito e integra as ações educacionais do projeto, que há 30 anos atua na promoção da cultura - Divulgação

Publicado 09/02/2026 13:17

Niterói - O Espaço Cultural da Grota está com inscrições abertas para o seu Curso Pré-Vestibular gratuito, iniciativa voltada a jovens e adultos que desejam se preparar para o Enem e outros processos seletivos de acesso ao ensino superior. As aulas acontecem aos domingos, das 14h às 18h, na sede do projeto, na Comunidade da Grota, em São Francisco, Zona Sul de Niterói.

Com proposta pedagógica completa e foco na democratização do acesso à educação, o curso contempla disciplinas fundamentais cobradas nos principais vestibulares do país: Matemática, Língua Portuguesa, Redação, Biologia, História, Geografia, Física e Química. As aulas são ministradas em um ambiente acolhedor, que estimula a permanência dos estudantes e o desenvolvimento acadêmico com qualidade.

As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas por meio do link disponível no Instagram da Orquestra da Grota (@orquestradagrota). O curso é totalmente gratuito e integra as ações educacionais do projeto, que há 30 anos atua na promoção da cultura, da formação cidadã e da inclusão social por meio da arte e da educação.

O Espaço Cultural da Grota conta com patrocínio da Caixa Capitalização, apoio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói, e realização do Ministério da Cultura.



SERVIÇO



Curso Pré-Vestibular da Grota



Dias e horários da aulas: domingos, das 14h às 18h

Local: Espaço Cultural da Grota (Rua Otto Bastos, 23 – São Francisco – Niterói)

Disciplinas: Matemática, Língua Portuguesa, Redação, Biologia, História, Geografia, Física e Química

Inscrições: link na bio do Instagram @orquestradagrota

