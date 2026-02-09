Niterói: blocos tradicionais da cidade desfilaram pelas ruas no último sábado - Sergio Bonelli

Niterói: blocos tradicionais da cidade desfilaram pelas ruas no último sábadoSergio Bonelli

Publicado 09/02/2026 00:10

Niterói – A folia começou cedo neste sábado (07), na Praia de Icaraí, com o desfile do Bloco Cordão da Bola Branca, um dos mais tradicionais do Carnaval de Niterói. O bloco levou centenas de pessoas às ruas, entre elas muitos participantes do programa "Niterói 60 UP", da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável.



Reconhecido por reunir foliões da terceira idade e seus familiares, o Cordão da Bola Branca promoveu um espaço de confraternização, inclusão e alegria, contribuindo para a valorização das tradições dos antigos cordões carnavalescos e para o fortalecimento do caráter democrático do Carnaval de Niterói.



Neste ano, o cortejo homenageou o cantor Edinho Mendes, um dos fundadores do bloco e figura emblemática do Carnaval da cidade. Sua trajetória e contribuição para a cultura popular foram lembradas com emoção e reconhecimento pelos foliões.



Para o presidente da Comissão de Carnaval, fundador do bloco e secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira, o Cordão da Bola Branca tem um papel simbólico na festa. “O Cordão da Bola Branca é parte viva da história do Carnaval de Niterói. Além de celebrar a alegria e a convivência, o bloco também cumpre um papel social importante, unindo cultura, solidariedade e respeito à pessoa idosa”, afirmou.



Com música, fantasia, solidariedade e memória afetiva, o Cordão da Bola Branca celebrou a cultura popular e reforçou o compromisso social da folia. “A iniciativa do Cordão da Bola Branca demonstra como o Carnaval pode ser um instrumento de inclusão social. A participação ativa dos idosos, por meio do Programa 60 UP, fortalece vínculos, promove autoestima e bem-estar e reafirma o direito de envelhecer com alegria, dignidade e protagonismo”, destacou o secretário da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antonio Fernandes Zaf.



O desfile do bloco Bola Branca contou com o apoio da Divisão de Aeronaves Não Tripuladas (DANT) da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que realizou monitoramento aéreo na região da Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, garantindo mais segurança aos foliões. A ação acompanhou o deslocamento do bloco pela Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, que transcorreu sem o registro de ocorrências ou alterações, reforçando o esquema especial de ordenamento e vigilância durante o Carnaval.



Fim de semana com diversos blocos pela cidade

Além do Cordão da Bola Branca, outros nove blocos desfilaram pelas ruas de Niterói neste sábado. O Bloquete, em Icaraí, e o Mancando de Ré, em Santa Rosa, foram os destaques da programação, animando os foliões.





