Niterói: cidade está em estágio de atenção devido as chuvas fortesAlex Ramos

Publicado 09/02/2026 00:01

Niterói - A cidade de Niterói segue em estágio de Atenção devido à atuação de núcleos de chuva na cidade. A Defesa Civil de Niterói informa que permanece a previsão de chuva fraca a moderada isolada nas próximas horas.

Equipes da Prefeitura de Niterói estão trabalhando para minimizar os impactos decorrentes da chuva constante. Agentes das Secretarias de Proteção e Defesa Civil, Conservação e Serviços Públicos, Assistência Social, Clin e Nittrans estão operando nas ruas da cidade.

Até o momento, sem ocorrências graves registradas. Os maiores acumulados de chuva em 24h foram registrados no Sapê (19:35) - 69,4 mm; Morro da Penha (18:50) - 65,6 mm; Boa Vista (18:20) - 65,4 mm; Santa Bárbara 2 (19:35) - 61,8 mm e Caramujo (19:35) - 58,2 mm.

O Centro de Monitoramento e Operações (CMO) da Defesa Civil segue monitorando as condições das chuvas. A população pode acompanhar os alertas e atualizações emitidos através dos canais oficiais (sites, redes sociais, rádio).

Niterói conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico com um radar de alta tecnologia que permite uma maior previsibilidade e acompanhamento das chuvas, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp.

Em caso de emergência, devem acionar a Defesa Civil através dos telefones 199 ou 2620-0199.