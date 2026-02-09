Niterói: Carnaval no Caminho Niemeyer fez sucesso no último sábado - Lucas Benevides

Publicado 09/02/2026 00:06

Niterói – O primeiro dia de desfiles das escolas de samba de Niterói, nesta sexta-feira (6), no Caminho Niemeyer, foi marcado por emoção, criatividade e superação. Mesmo sob chuva, o público acompanhou com entusiasmo as apresentações das oito agremiações da Série Ouro, que desfilaram pela primeira vez na nova passarela em linha reta — uma novidade que agradou público, organizadores e componentes.



O prefeito Rodrigo Neves celebrou o sucesso da noite e reforçou o compromisso da gestão com a valorização do carnaval e da cultura local. “Cada vez mais, o carnaval de Niterói vai crescer. A Prefeitura investe em cultura, em esporte, em educação. E o carnaval é cultura. Com profissionalismo, estamos movimentando a economia criativa, gerando emprego, renda e fortalecendo o turismo na cidade”, afirmou.



A iluminação cênica instalada pela Prefeitura de Niterói deu um brilho especial à noite. Além de realçar os carros alegóricos e fantasias, o sistema iluminou os monumentos projetados por Oscar Niemeyer ao longo do Caminho, criando um espetáculo visual inédito na cidade.



As escolas mostraram força, empolgação e muito samba no gogó. Algumas reeditaram sambas consagrados de outros carnavais, embalando o público que, mesmo debaixo d’água, não perdeu o ritmo. A nova configuração da passarela foi resultado de diálogo com a Associação das Escolas de Samba da cidade e, segundo os organizadores, garantiu uma evolução mais fluida e dinâmica para os desfiles.



“A mudança para o formato em linha reta foi sensacional. A decisão foi construída junto com as escolas, e o resultado está aí: um desfile mais bonito, valorizando ainda mais as agremiações e garantindo conforto ao público”, destacou o presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento.



Neste sábado (7), foi a vez das escolas da Série Especial encantarem a avenida. Os desfiles foram gratuitos e começaram pontualmente às 20h. Os desfiles do Carnaval 2026 foram transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura.



Carnaval sem assédio

O respeito às mulheres também está presente na folia de Niterói. O bloco “Não é Não” abriu oficialmente os desfiles nesta sexta-feira (06), no Caminho Niemeyer. Alinhado com a campanha “Carnaval sem assédio”, lançada pela Prefeitura de Niterói, o cortejo organizado pela Secretaria Municipal da Mulher reforçou a importância do respeito e do enfrentamento ao assédio durante a folia. Com os slogans “Minha fantasia não é convite” e “Meu sorriso não é permissão”, o bloco convida foliões a curtirem o carnaval com responsabilidade, promovendo uma cultura de respeito e segurança para todas as mulheres.



“O Bloco 'Não é Não' começou em 2019. Já são oito anos de história; é uma tradição e, como a gente costuma dizer, é uma alegria. É economia criativa, mas também um momento de reafirmação dos direitos das mulheres e da nossa luta por igualdade. Niterói é uma cidade que investe muito em políticas públicas para as mulheres, e os resultados estão sendo comprovados pela redução dos índices de violência e de feminicídio a partir de políticas públicas democráticas”, destaca a primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves. “Em momentos de festa, como jogos de futebol, Carnaval ou grandes eventos, infelizmente a violência muitas vezes se intensifica. Por isso, este também é um momento de reafirmar comportamentos de respeito, lembrando que só vale a alegria consentida. Estamos muito animadas para desfilar e curtir a folia aqui em Niterói, que tem o melhor Carnaval do Brasil.”



A estrutura montada no Caminho Niemeyer contou ainda com o Espaço Lilás, localizado próximo ao Centro de Atendimento ao Turista (CAT). O local garantiu às foliãs acolhimento e orientação em caso de necessidade.