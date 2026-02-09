Niterói: Prefeitura coíbe ação de flanelinhas no GragoatáDivisão de Aeronaves Não Tripuladas (DANT)/Prefeitura
Monitoramento com drones da Prefeitura coíbe ação de flanelinhas
Ação aconteceu durante concentração da Sinfônica Ambulante
Monitoramento com drones da Prefeitura coíbe ação de flanelinhas
Ação aconteceu durante concentração da Sinfônica Ambulante
Luz, samba e emoção marcam segundo dia do Carnaval de Niterói
Desfile das escolas de samba em espaço nobre no Caminho Niemeyer, patrimônio cultural tombado e construído pela Prefeitura
Cordão da Bola Branca leva tradição e inclusão ao Carnaval de Niterói
Desfile reuniu foliões da terceira idade e participantes do programa Niterói 60 UP na Praia de Icaraí
Carnaval de Niterói brilha na estreia da nova passarela mesmo sob chuva
Desfiles no Caminho Niemeyer encantam público com a garra das escolas, sambas potentes e iluminação cênica inédita
Niterói permanece em estágio de Atenção
Equipes da Prefeitura de Niterói estão nas ruas para minimizar os impactos das chuvas
Chuva intensa leva ao cancelamento do desfile da Série Prata em Niterói neste domingo
Decisão foi tomada por recomendação da Defesa Civil; Prefeitura coloca cidade em estágio de alerta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.