Niterói: Prefeitura coíbe ação de flanelinhas no Gragoatá - Divisão de Aeronaves Não Tripuladas (DANT)/Prefeitura

Publicado 09/02/2026 00:18

Niterói - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) coibiu, na manhã deste domingo (08), a atuação de flanelinhas nas vias próximas ao desfile do bloco Cortejo Sinfônica Ambulante, no bairro do Gragoatá. A ação foi realizada a partir do monitoramento aéreo com drones, operado pela Divisão de Aeronaves Não Tripuladas (DANT), durante o início da concentração do bloco.

“O uso da tecnologia no monitoramento das vias é uma ferramenta estratégica para garantir o ordenamento urbano e a segurança da população. Nossa atuação é preventiva e integrada, para coibir práticas irregulares, assegurar a mobilidade e permitir que eventos desse porte aconteçam de forma organizada e segura para todos”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.

Ao identificar a prática irregular, o apoio do motopatrulhamento da 1ª Inspetoria Regional da Guarda Municipal foi acionado via rádio e atuou prontamente no local, adotando as medidas cabíveis para cessar a atividade. A operação contou ainda com a presença da Guarda Municipal e do PROEIS, reforçando a segurança e a organização do evento.

A operação de segurança conta com cinco drones de alta performance, dez pilotos treinados e certificados e uma viatura de comando com centro de controle móvel. A expectativa é que a cidade receba milhares de turistas durante os desfiles, blocos e carnavais de bairro. Durante o carnaval, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) está atuando de forma ininterrupta no monitoramento da cidade, por meio do sistema de videomonitoramento, acompanhando grandes aglomerações, identificando situações de risco e apoiando as equipes de campo em tempo real.