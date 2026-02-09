Niterói: estrutura cênica foi pensada para valorizar as escolas - Evelen Gouvêa

Publicado 09/02/2026 00:15

Niterói - O segundo dia de desfiles do Carnaval de Niterói, neste sábado (07), foi marcado por brilho, potência e muito samba no pé. Com a trégua da chuva, o público compareceu ao Caminho Niemeyer, onde ocorreu o desfile das escolas de samba em espaço nobre, patrimônio cultural tombado e construído pela Prefeitura de Niterói. A vibração tomou conta das arquibancadas, que cantaram junto com as escolas em um espetáculo de emoção, luz e talento. O desfile em linha reta — novidade deste ano — destacou ainda mais a evolução dos componentes e encantou a plateia, com iluminação cênica que valorizou as apresentações.



Neste sábado (07), oito agremiações da Série Especial desfilaram até a madrugada. Neste domingo (08), a partir das 18h, nove escolas se apresentam pela Série Prata e Grupo de Avaliação. O prefeito Rodrigo Neves, acompanhado da primeira-dama Fernanda Sixel Neves, do secretário de Governo e presidente da Comissão de Carnaval, Paulo Bagueira, e do presidente da Neltur, André Bento, foi às arquibancadas, sambou, conversou com foliões e recebeu elogios pela estrutura montada.



“O Carnaval é parte da identidade de Niterói e tem um papel fundamental na geração de emprego, renda e alegria para a população. Ver as pessoas ocupando o Caminho Niemeyer com orgulho, autoestima e felicidade mostra o quanto essa festa se fortaleceu. Pela primeira vez, adotamos o formato em linha reta, que deixou os desfiles ainda mais bonitos e organizados, consolidando um Carnaval muito mais pujante do que há dez anos”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.



Para o presidente da Comissão de Carnaval, Paulo Bagueira, o crescimento da festa é visível: “A cada ano, a estrutura melhora, o público aumenta e a alegria contagia. Niterói está consolidando um carnaval forte, com identidade própria”.



Segundo André Bento, presidente da Neltur, toda a estrutura cênica foi pensada para valorizar as escolas. “A iluminação foi um espetáculo à parte. A passarela em linha reta permitiu uma apresentação ainda mais bonita. Está sendo o Carnaval mais bem estruturado dos últimos anos”, analisou.



A festa também impressionou quem veio pela primeira vez. A aposentada Cláudia Bueno, de 65 anos, não escondeu a emoção. “Nunca tinha vindo e fiquei impressionada! Não imaginava que Niterói tivesse um desfile tão bonito. Essa iluminação está linda, uma estrutura muito bem montada. A Prefeitura está de parabéns. Vou voltar todo ano”, contou.



Além de banheiros, torres de vigilância e posto de atendimento médico, a estrutura montada no Caminho Niemeyer conta ainda com o Espaço Lilás, localizado próximo ao Centro de Atendimento ao Turista (CAT). O local garante às foliãs acolhimento e orientação em caso de necessidade.



Desfilaram pelo Grupo Especial, neste sábado, as agremiações: Sabiá, Império de Araribóia, Império de Charitas, Alegria da Zona Norte, Souza Soares, Folia da Viradouro — atual campeã do Carnaval de Niterói —, Magnólia Brasil e Experimenta da Ilha da Conceição.