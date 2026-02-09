Karine Rodrigues: participando do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói - Divulgação

Karine Rodrigues: participando do desfile da escola de samba Acadêmicos de NiteróiDivulgação

Publicado 09/02/2026 00:23

Niterói - A Acadêmicos de Niterói apresentará uma estreia marcada por emoção, representatividade e trajetória construída com dedicação. Em 2026, Karinne Rodrigues fará sua primeira aparição no Grupo Especial do Carnaval carioca como rainha da agremiação, coroando um caminho que ela já trilha dentro da escola desde 2023, quando assumiu o posto de musa.

A ascensão ao novo cargo simboliza não apenas o reconhecimento do seu comprometimento com a Acadêmicos de Niterói, mas também a consolidação de uma relação afetiva com a escola e com o projeto carnavalesco que vem sendo desenvolvido nos últimos anos.



Estudante de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Karinne destaca a importância do enredo que a escola levará para a Avenida, que tem como figura central o presidente Lula. Para ela, o tema dialoga diretamente com sua formação acadêmica e com sua vivência enquanto jovem universitária da rede pública, reforçando valores como acesso à educação, políticas sociais e transformação por meio do conhecimento. “Desfilar com um enredo que fala de inclusão, educação e justiça social tem um significado muito especial para mim. É algo que atravessa minha história pessoal e acadêmica”, ressalta a rainha.



A Acadêmicos de Niterói homenageia Luís Inácio Lula da Silva e será a primeira escola a desfilar no dia 15 de fevereiro, abrindo os desfiles do Grupo Especial.