Karine Rodrigues: participando do desfile da escola de samba Acadêmicos de NiteróiDivulgação
Estudante de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Karinne destaca a importância do enredo que a escola levará para a Avenida, que tem como figura central o presidente Lula. Para ela, o tema dialoga diretamente com sua formação acadêmica e com sua vivência enquanto jovem universitária da rede pública, reforçando valores como acesso à educação, políticas sociais e transformação por meio do conhecimento. “Desfilar com um enredo que fala de inclusão, educação e justiça social tem um significado muito especial para mim. É algo que atravessa minha história pessoal e acadêmica”, ressalta a rainha.
A Acadêmicos de Niterói homenageia Luís Inácio Lula da Silva e será a primeira escola a desfilar no dia 15 de fevereiro, abrindo os desfiles do Grupo Especial.
