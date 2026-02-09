Niterói: coleta seletiva acontece em toda a cidade, e Niterói é pioneira nesse tipo de serviço no BrasilHiury Duarte
Pelo segundo ano consecutivo, a empresa disponibilizou, durante os desfiles, dois caminhões-baú específicos para receber fantasias e adereços dos foliões, estimulando a coleta seletiva na cidade e o descarte consciente de resíduos. Como destaca o presidente da Clin, Acílio Borges. “O nosso objetivo é chamar a atenção de todos para a importância do descarte responsável de resíduos. Além do empenho permanente dos funcionários, é fundamental contar com a colaboração de todos. O descarte correto contribui para uma festa sustentável e organizada”, ressaltou Borges.
Durante os dias de desfile, cinquenta colaboradores da Clin atuaram na limpeza. Para auxiliá-los nessa empreitada, foram utilizados um caminhão basculante, um compactador, uma varredeira e uma retroescavadeira. Para complementar o êxito da ação, cinquenta contêineres ficaram espalhados pela via e quatro containers ficaram disponíveis para a coleta seletiva de materiais recicláveis.
A limpeza durante o fim de semana foi realizada em toda a cidade, já que também ocorreram blocos e carnavais de bairro. Ao todo, são mais de cem eventos, que ocupam as ruas até 22 de fevereiro. A empresa reforçou seu efetivo com cerca de 180 funcionários a mais e 254 contêineres espalhados pela cidade, garantindo, assim, um Carnaval animado e estruturado.
Reforço no serviço de recolhimento de adereços e fantasias no Carnaval
Os foliões também têm a opção de levar suas indumentárias a qualquer um dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) da Clin espalhados pela cidade, que funcionam todos os dias úteis, das 8h às 16h, nos seguintes bairros: Icaraí, Barreto, Largo da Batalha, Piratininga, Itaipu, Santa Bárbara, Fonseca, Ilha da Conceição e Centro.
Vale ressaltar que a coleta seletiva acontece em toda a cidade e que Niterói é pioneira nesse tipo de serviço no Brasil. O serviço de coleta domiciliar será realizado normalmente durante todo o período de Carnaval.
Para mais informações sobre os tipos de coleta, horários ou outras questões relacionadas à limpeza urbana em Niterói, basta acessar www.clin.rj.gov.br
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.