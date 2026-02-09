Niterói: show do cantor Thiago Messer no Carnaval do Ponto Cem Réis - Divulgação

Publicado 09/02/2026 17:44

Niterói - A Arena Esportiva do Ponto Cem Réis, no bairro de São Lourenço, será palco de uma grande celebração do carnaval popular em Niterói. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, sempre a partir das 17h, o público poderá curtir o Carnaval do Ponto Cem Réis, que reúne atrações musicais, DJ e muito samba e pagode em um ambiente familiar e democrático.



Com entrada gratuita, o evento é uma realização da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, em parceria com a Neltur. O evento integra a programação oficial de carnaval do município, reforçando o compromisso da cidade com um carnaval acessível, inclusivo e voltado para todas as idades.



De acordo com o secretário da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antônio Fernandes, o Zaf, a iniciativa reforça o caráter inclusivo da festa. “O Carnaval do Ponto Cem Réis é um exemplo de como a cultura pode ser uma poderosa ferramenta de convivência, integração entre gerações e ocupação positiva dos espaços públicos. Pensamos em uma programação acessível, acolhedora e que valoriza os artistas locais, garantindo que pessoas de todas as idades possam vivenciar o carnaval com alegria, segurança e pertencimento”, afirmou.



Apresentações musicais

A programação musical conta com nomes que prometem animar o público ao longo dos quatro dias de festa. No sábado (14), a cantora Amanda Dilva sobe ao palco às 19h. No domingo (15), é a vez do Pagode do Portelinha, às 18h30. Na segunda-feira (16), o Pagode do Portelinha se apresenta às 18h30. Encerrando a programação, na terça-feira (17), o cantor Thiago Messer se apresenta às 19h. Durante todos os dias, o comando musical a partir das 17h ficará por conta do DJ Alexandre Cipriano, garantindo a animação do público desde a abertura do evento.