Niterói: granada é apreendida e dois homens são presos em São DomingosReprodução/Internet
Dupla é presa com granada e drogas em São Domingos, em Niterói
Dois homens foram detidos em flagrante durante patrulhamento; policiais apreenderam drogas, dois rádios transmissores e R$ 51
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Polícia investiga golpe de falso funcionário da Receita Federal com prejuízo de R$ 10 mil
Idoso de 87 anos foi abordado por golpistas em Icaraí; suspeita se passou por inspetora da Receita e levou cartões, senhas e alianças
Policlínica Malu Sampaio recebe mamógrafo e amplia acesso a exames para a população
Investimento na rede municipal garante mais segurança e agilidade no cuidado integral à saúde da mulher
Cascão é preso em Niterói e é apontado pela polícia como responsável por abastecer o tráfico
Homem de 42 anos foi localizado no Fonseca após quatro meses de investigação; segundo a Polícia Civil, ele atuaria no fornecimento de drogas e armas para comunidades da região
Cantareira vai ganhar homenagem a Marcelo Diniz Martins, O Paredão
Falecido no último domingo, artista terá o Paredão da Poesia dentro do Yorubar, idealizado pelo amigo e artista plástico Luiz Carlos de Carvalho
Promessa de resort vira pesadelo para compradores de empreendimento em Pendotiba
Empreendimento milionário financiado pela Caixa Econômica Federal tinha a proposta inicial de construir 1.536 apartamentos residenciais, sendo 52 adaptados para pessoas com deficiência e 27 lojas comerciais
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