Niterói: granada é apreendida e dois homens são presos em São Domingos - Reprodução/Internet

Niterói: granada é apreendida e dois homens são presos em São DomingosReprodução/Internet

Publicado 19/08/2026 11:21

Niterói - Dois homens, de 25 e 30 anos, foram presos em flagrante na tarde desta terça-feira (18), no bairro São Domingos, em Niterói. Segundo a Polícia Militar, a dupla estava com uma granada e diversas drogas. A abordagem aconteceu por volta das 16h50, durante um patrulhamento realizado por policiais do 12º BPM (Niterói). Os agentes disseram ter desconfiado da atitude dos dois homens e decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista, os policiais encontraram uma granada, 54 pinos de cocaína, 50 trouxinhas de maconha, 20 comprimidos de ecstasy e dois rádios transmissores. Também foram apreendidos R$ 51 em espécie. Segundo a corporação, os dois suspeitos não reagiram à abordagem. Os homens e todo o material apreendido foram levados para a 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada. Os suspeitos foram autuados por associação para o tráfico de drogas e permaneceram presos à disposição da Justiça. Os entorpecentes e os demais materiais recolhidos foram encaminhados para perícia.

A ação contou com equipes do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 4ª Companhia, dos Postos de Policiamento Comunitário (PPC) do Cavalão e do Estado, além dos comandantes da 1ª, 2ª e 4ª Companhias do batalhão.