Niterói: Aluguel Universitário também reflete a diversidade de origens dos estudantes que escolhem a cidade para cursar o ensino superior. - Divulgação/Ascom

Niterói: Aluguel Universitário também reflete a diversidade de origens dos estudantes que escolhem a cidade para cursar o ensino superior.Divulgação/Ascom

Publicado 20/10/2026 10:56





Criado em 2025, o Aluguel Universitário tem como objetivo reduzir as dificuldades financeiras enfrentadas por estudantes para permanecer na universidade, ao mesmo tempo em que estimula a moradia em uma região que concentra instituições de ensino, comércio, serviços e opções de transporte público.



Ao incentivar a presença de universitários no Centro e em áreas próximas, a Prefeitura busca contribuir para a circulação de pessoas, a movimentação da economia local e a revitalização urbana.



“Niterói é uma cidade que acredita na juventude como futuro. A gestão municipal apoia e realiza parcerias com a universidade. Cerca de 90% dos estudantes que estão aqui são de fora de Niterói, de outras cidades do estado e até de outros países. Isso mostra a importância de uma política como o Aluguel Universitário. Niterói é uma cidade que acolhe e que acredita na educação, na cultura e nas oportunidades para os jovens como instrumentos de transformação”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Estudantes de várias regiões do Brasil e do mundo - O Aluguel Universitário também reflete a diversidade de origens dos estudantes que escolhem Niterói para cursar o ensino superior. Um levantamento realizado com os beneficiários dos dois primeiros editais revelou que 87,8% vieram de outros municípios, estados ou países, enquanto 12,2% já moravam na cidade. Os registros incluem universitários das cinco regiões do Brasil e de pelo menos 11 países: Angola, Argentina, Cabo Verde, Colômbia, Gabão, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Índia, Moçambique, Peru e Venezuela.



Um desses estudantes é o angolano Fernando Paulo, de 21 anos, que encontrou no programa a oportunidade de se estabelecer em Niterói. Aluno do segundo período de Administração da Universidade Federal Fluminense (UFF), ele passou o primeiro mês no Brasil morando no Rio de Janeiro e não planejava se mudar para o outro lado da Baía de Guanabara. A decisão mudou quando conheceu o Aluguel Universitário e passou a dividir uma república no Centro da cidade. Com o auxílio, Fernando conseguiu reduzir as despesas com moradia e ganhar mais tranquilidade para se dedicar à graduação.



“Niterói é uma cidade tranquila, acolhedora e bonita. Me sinto muito bem e seguro aqui. Eu não tinha a intenção de morar em Niterói, mas hoje amo morar aqui. O Aluguel Universitário tirou um peso das minhas costas. Não tem coisa melhor do que dormir e acordar sabendo que o aluguel está pago. Isso me dá tranquilidade para focar nos estudos. Sou muito grato por essa oportunidade”, contou Fernando.



Além de contribuir para o orçamento dos estudantes, o auxílio busca proporcionar melhores condições para a vida acadêmica. A possibilidade de morar perto da universidade pode reduzir o tempo gasto com deslocamentos e facilitar o acesso a atividades de ensino, pesquisa e extensão. O programa também permite que universitários de outras cidades se estabeleçam em Niterói durante a formação, sem precisar enfrentar diariamente longos trajetos entre a residência e a instituição de ensino.



Como se inscrever A Prefeitura de Niterói vai abrir, em novembro, mil novas vagas para o programa Aluguel Universitário , que oferece um auxílio-moradia mensal de R$ 700 a estudantes de graduação e pós-graduação. A iniciativa já beneficia cerca de 1,8 mil universitários e chega ao seu quarto edital desde a criação do programa, em 2025, e ao último previsto para este ano, ampliando o apoio à permanência estudantil e o incentivo à ocupação residencial do Centro da cidade. Com o preenchimento das novas vagas e a manutenção dos atuais beneficiários, o programa poderá alcançar quase 3 mil estudantes.Criado em 2025, o Aluguel Universitário tem como objetivo reduzir as dificuldades financeiras enfrentadas por estudantes para permanecer na universidade, ao mesmo tempo em que estimula a moradia em uma região que concentra instituições de ensino, comércio, serviços e opções de transporte público.Ao incentivar a presença de universitários no Centro e em áreas próximas, a Prefeitura busca contribuir para a circulação de pessoas, a movimentação da economia local e a revitalização urbana.“Niterói é uma cidade que acredita na juventude como futuro. A gestão municipal apoia e realiza parcerias com a universidade. Cerca de 90% dos estudantes que estão aqui são de fora de Niterói, de outras cidades do estado e até de outros países. Isso mostra a importância de uma política como o Aluguel Universitário. Niterói é uma cidade que acolhe e que acredita na educação, na cultura e nas oportunidades para os jovens como instrumentos de transformação”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.Estudantes de várias regiões do Brasil e do mundo - O Aluguel Universitário também reflete a diversidade de origens dos estudantes que escolhem Niterói para cursar o ensino superior. Um levantamento realizado com os beneficiários dos dois primeiros editais revelou que 87,8% vieram de outros municípios, estados ou países, enquanto 12,2% já moravam na cidade. Os registros incluem universitários das cinco regiões do Brasil e de pelo menos 11 países: Angola, Argentina, Cabo Verde, Colômbia, Gabão, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Índia, Moçambique, Peru e Venezuela.Um desses estudantes é o angolano Fernando Paulo, de 21 anos, que encontrou no programa a oportunidade de se estabelecer em Niterói. Aluno do segundo período de Administração da Universidade Federal Fluminense (UFF), ele passou o primeiro mês no Brasil morando no Rio de Janeiro e não planejava se mudar para o outro lado da Baía de Guanabara. A decisão mudou quando conheceu o Aluguel Universitário e passou a dividir uma república no Centro da cidade. Com o auxílio, Fernando conseguiu reduzir as despesas com moradia e ganhar mais tranquilidade para se dedicar à graduação.“Niterói é uma cidade tranquila, acolhedora e bonita. Me sinto muito bem e seguro aqui. Eu não tinha a intenção de morar em Niterói, mas hoje amo morar aqui. O Aluguel Universitário tirou um peso das minhas costas. Não tem coisa melhor do que dormir e acordar sabendo que o aluguel está pago. Isso me dá tranquilidade para focar nos estudos. Sou muito grato por essa oportunidade”, contou Fernando.Além de contribuir para o orçamento dos estudantes, o auxílio busca proporcionar melhores condições para a vida acadêmica. A possibilidade de morar perto da universidade pode reduzir o tempo gasto com deslocamentos e facilitar o acesso a atividades de ensino, pesquisa e extensão. O programa também permite que universitários de outras cidades se estabeleçam em Niterói durante a formação, sem precisar enfrentar diariamente longos trajetos entre a residência e a instituição de ensino.