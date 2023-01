Nova Friburgo ocupa 3⁰ lugar na geração de empregos entre 81 municípios do RJ com até 265 mil habitantes - Divulgação

Nova Friburgo ocupa 3⁰ lugar na geração de empregos entre 81 municípios do RJ com até 265 mil habitantesDivulgação

Publicado 06/01/2023 13:32

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), no mês de novembro Nova Friburgo ocupou a 3ª posição na geração de empregos entre os 81 municípios do estado do Rio de Janeiro com até 265 mil habitantes. No mês em questão, a cidade teve 440 novas admissões.

Para se ter uma ideia da importância dos números, em 2020, antes do início da atual gestão municipal, Nova Friburgo ocupava a 75ª posição dentre os 92 municípios, com um saldo negativo de 863 entre demissões e admissões.

Através dele, há aumento da empregabilidade, melhora na geração de renda para todos e geração de mais recursos para os cofres do Município, que podem ser aplicados em novas políticas públicas para a população. E Nova Friburgo tem avançado de forma muito positiva neste sentido.

O CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Este Cadastro serve ainda como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.