Prédio da oficina Escola de Artes passa por ampla reforma - Divulgação

Prédio da oficina Escola de Artes passa por ampla reformaDivulgação

Publicado 17/01/2023 08:00

Após parceria firmada entre a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP), o imóvel do antigo fórum Júlio Vieira Zamith, atual sede da Oficina Escola de Artes, está recebendo obras de manutenção estrutural, incluindo troca total do telhado, pintura e reparo em gessos.

A obra é de responsabilidade do Estado e está sendo executada como parte do Programa de Manutenção Continuada do Estado, aplicado nas cidades do interior fluminense, como Nova Friburgo, além da capital Rio de Janeiro.

O imóvel localizado na Praça Getúlio Vargas, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi construído em 1944 e chama atenção pela imponência e beleza arquitetônica, cujos traços serão preservados com a reforma.

Como essa obra de manutenção que inclui a reforma das salas de aula, a Secretaria de Cultura, responsável pelo projeto da Oficina Escola, prevê a instalação de um mini teatro no local, a fim de oferecer maior estrutura para os alunos durante as aulas e em futuras apresentações.