Em 12 meses, 2.888 cirurgias foram realizadas no Hospital Municipal Raul SertãDivulgação

Publicado 13/01/2023 18:35

Há pouco mais de um ano, um novo centro cirúrgico foi inaugurado no Hospital Municipal Raul Sertã pela Prefeitura de Nova Friburgo. Com uma estrutura mais ampla e equipamentos modernos, 2.888 cirurgias puderam ser realizadas na unidade entre dezembro de 2021 e de 2022.

Em média, 240 procedimentos foram realizados por mês e, aproximadamente, oito por dia neste período de um ano. Os meses com mais cirurgias foram abril, setembro, agosto e março.

Somente durante o último mês, 212 cirurgias foram realizadas no Raul Sertã. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, a maioria dos procedimentos realizados em dezembro de 2022 foram eletivos. Do total, apenas 50 operações foram classificadas como urgentes, enquanto 162 pacientes estavam na fila de espera do sistema de regulação.

Outro marco importante neste período foi a inauguração das cirurgias de vídeo, que permite uma recuperação mais segura e rápida do paciente.