TAC da Praça Getúlio Vargas avança para nova etapa de recuperação Acervo/João Luccas Oliveira

Publicado 12/01/2023 14:42 | Atualizado 12/01/2023 14:44

A Praça Getúlio Vargas receberá intervenções de manutenção, recomposição e preservação do conjunto paisagístico e arquitetônico. No próximo domingo, dia 15, o Corpo de Bombeiros, com apoio de técnicos da Prefeitura de Nova Friburgo e Fundação D. João VI, realizará um serviço de poda nos eucaliptos. A partir de fevereiro será realizada também a remoção de 34 tocos mortos de eucalipto, em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC 02/15) assinado pela Prefeitura e Ministério Público Federal.

Uma licitação foi promovida para contratar a empresa que executará o serviço denominado destoca, que consiste na movimentação de terra e retirada dos restos de troncos que sobraram sobre o chão e as raízes que se encontram sob a terra, após os cortes indevidos feitos em 2015. Após a remoção dos tocos, será feito o nivelamento do terreno, com a colocação de terra adequada ao replantio de novas mudas da mesma espécie.

O planejamento e a execução do serviço preveem também a remoção do mobiliário urbano e posterior recolocação, de acordo com a necessidade e o andamento de cada etapa da destoca, além da limpeza. O trabalho será acompanhado por duas arqueólogas, a fim de identificar possíveis itens de interesse histórico, seguindo as normativas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para ações em bens tombados, como é a Praça Getúlio Vargas.

Órgãos e setores da Prefeitura, assim como empresas de fornecimento de água, luz, gás e transporte público, o grupo de acompanhamento do TAC, representantes da Câmara Municipal, feira de artesanato e taxistas da praça participaram de reuniões prévias de planejamento das ações. Na terça-feira, 10, uma última visita foi feita pelos Bombeiros e técnicos da Fundação na Praça antes do início das ações. Em paralelo a todo trabalho de requalificação, também será feito um projeto de educação patrimonial que tem como objetivo a participação da população em ações culturais na praça, também com a participação das crianças da rede municipal de ensino.