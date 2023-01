UFF arrecada brinquedos para pacientes com necessidades especiais - Divulgação

UFF arrecada brinquedos para pacientes com necessidades especiaisDivulgação

Publicado 09/01/2023 15:47

O Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF), unidade de ensino superior da Universidade Federal Fluminense (UFF) no município, está arrecadando brinquedos para pacientes com necessidades especiais. A iniciativa é da Liga Acadêmica Multiprofissional de Apoio a Pacientes com Necessidades Especiais (Lampne), um grupo formado por alunos e professores dos cursos de graduação em Biomedicina, Fonoaudiologia e Odontologia.

A campanha intitulada ‘Doe um brinquedo e faça um sorriso’ vai destinar as doações aos pacientes com necessidades especiais que são atendidos pelo projeto de Ortopedia e Ortodontia, um dos serviços que são oferecidos à população, de maneira inteiramente gratuita, nas clínicas de Odontologia do ISNF.

“Pedimos que as pessoas doem brinquedos em perfeito estado, para proporcionar um pouco de alegria às crianças que atendemos em nossas clínicas. É uma boa maneira de iniciar o ano: fazendo o bem e distribuindo amor”, ressalta Bruna Lavinas, professora responsável pela campanha.

Quem quiser participar deve entregar os brinquedos na portaria do instituto, localizado na Rua Dr. Silvio Henrique Braune, 22, Centro – Nova Friburgo. As doações podem ser feitas em todos os dias da semana e em qualquer horário.

Outras informações podem ser obtidas pelo perfil do projeto no Instagram (@lam.pne) ou pelo telefone (22) 99888-2203.