Vacinação contra a covid-19: campanha continua apenas para crianças temporariamenteDivulgação

Publicado 09/01/2023 15:18

Devido à falta de doses da vacina contra a covid-19, a imunização em Nova Friburgo será restrita nesta semana. A vacinação continua para crianças de seis meses até dois anos, 11 meses e 29 dias, com comorbidades, e de cinco até 11 anos, 11 meses e 29 dias, sem comorbidade. Esse grupo deve procurar uma das seguintes Unidades Básicas de Saúde: Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira ou São Geraldo, na quarta-feira, 11 de janeiro.

Já a campanha para alguns públicos será interrompida temporariamente até o envio de novas doses. Os públicos que devem aguardar são: crianças com três e quatro anos e todos acima dos 12. Assim que a Secretaria Municipal de Saúde receber as vacinas, um novo calendário será divulgado nos canais oficiais da Prefeitura.