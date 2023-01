Terra Nova receberá ação simbólica "Ressignificar" no próximo dia 11 - Divulgação

Publicado 09/01/2023 09:00

A Prefeitura de Nova Friburgo, através das secretarias municipais de Cultura e de Esportes e Lazer, realizará na próxima quarta-feira a ação simbólica “Ressignificar” em alusão ao dia 11 de janeiro, que marca os 12 anos da tragédia climática que afetou o município em 2011. O ato acontecerá a partir das 14h, no bairro Terra Nova por ser um símbolo de superação e que representa todos aqueles que sobreviveram ao histórico episódio.

Para as crianças, show de mágica, tobogã, touro mecânico, cama-elástica e futebol de sabão, além de pipoca e algodão-doce de graça. Em parceria com a Fri Online, a ação contará com a cabine 360º para que os participantes da ação possam tirar fotos com o celular. A ação conta, ainda, com o apoio das concessionárias Energisa, Águas de Nova Friburgo, da Farmácia Santo Eduardo e da empresa Coyote, que irá oferecer teste de acuidade visual.

Confira a seguir toda programação:

14h - Dj Menino de Paris;

14h30 - Aulão de dança com Luciane Ferreira;

15h - Apresentação com Dalmo Latini;

16h - Aula de hip-hop com Claudio Lamblet;

18h – Show de mágica com Gabriel Mattos;

19h – Show com Gabi Flores.