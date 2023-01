Parque Municipal Frotté tem qualidade da água excelente, aponta estudo de projeto ambiental do CBH-R2R - Divulgação

Parque Municipal Frotté tem qualidade da água excelente, aponta estudo de projeto ambiental do CBH-R2RDivulgação

Publicado 06/01/2023 18:47

No mês passado, alguns rios de Nova Friburgo foram monitorados. No rio Cascatinha, localizado no Parque Municipal Juarez Frotté, ficou constatado que a qualidade da água é excelente. Uma ótima notícia, sobretudo por se tratar de um espaço de balneabilidade. Por outro lado, em um ponto do Córrego Dantas, onde as mesmas técnicas foram aplicadas, a qualidade da água foi ruim.

O projeto de educação ambiental do CBH-R2R consiste em avaliar a qualidade da água utilizando a fauna de invertebrados aquáticos encontrados no rio. Ou seja, esses animais atuam como bioindicador de qualidade da água e, dependendo das espécies encontradas, é possível classificar a qualidade daquele rio.

Toda a metodologia foi desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa em Saúde Ambiental (LAPSA) da Fiocruz, e são as pesquisadoras-técnicas da própria Fiocruz que estão executando o programa, que será promovido por cinco anos na região.

E a primeira turma a se formar é constituída por profissionais técnicos de instituições da região, como a Prefeitura de Nova Friburgo, Prefeitura de Bom Jardim, Emater, Fiperj, professores, dentre outros. Essa turma tem o objetivo de formar os multiplicadores que darão apoio nos cursos a serem realizados em seguida com a população em geral.

Essa turma de multiplicadores foi iniciada em setembro de 2022 com aulas teóricas. Em dezembro tiveram início as aulas práticas, ocasião em que os rios Cascatinha e Córrego Dantas foram monitorados. Nesta primeira semana de 2023, foram mais dois dias de campo para as atividades práticas. Na quarta-feira, 4 de janeiro, a turma monitorou o rio Cardinot em dois pontos da localidade. Já nesta quinta-feira, 5 de janeiro, a prática repetiu o monitoramento no rio Cascatinha, no Parque Municipal Juarez Frotté.

O próximo curso previsto será realizado no Colégio Rei Alberto I (Ibelga), em Salinas, no distrito de Campo do Coelho. O público-alvo serão os alunos da escola e a própria comunidade local. O projeto de educação ambiental do CBH-R2R conta com apoio da Secretaria Municipal de Turismo de Nova Friburgo.